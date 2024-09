Derby e nuove maglie, un sabato speciale. La Sella Cento mostra il suo volto alla città

Si tratta pur sempre di un’amichevole e di basket d’agosto, ma intanto torna il derby tra Cento e Ferrara, che si giocherà sabato alle 17.30 alla Baltur Arena in virtù dell’anticipo di 24 ore reso noto ieri dai biancorossi. La partita, infatti, era inizialmente in programma per domenica alle 18, poi il cambio di data, con la Benedetto che a partire dalle 20 si sposterà all’Oratorio di San Biagio per la presentazione delle nuove maglie. Da una parte una squadra che lotterà per salvarsi in A2, dall’altra un roster sulla carta fuori categoria per la B Interregionale: c’è curiosità di vedere le due formazioni all’opera, detto che i biancazzurri di coach Benedetto scenderanno in campo già stasera (ore 20.30) per il primo test della loro preseason contro Argenta. Entrambe le squadre dovrebbero essere al completo, a meno di acciacchi delle ultime ore: la coppia Usa Henderson-Davis sarà l’ago della bilancia della stagione centese, l’argentino Santiago ha attirato su di sé le attenzioni dell’ambiente ferrarese negli ultimi giorni.

Oltre all’anticipo della partita con Ferrara, la Sella ha comunicato ieri altre due variazioni al calendario del suo precampionato: sabato 7 settembre si giocherà a Cento contro Rimini, con palla a due alle 17.30, mentre il ‘bis’ si disputerà al Pala Flaminio sabato 21 sempre con inizio alle 17.30.

Per la Benedetto sono in programma altri test con Mestre (il 4 settembre a Cento), Forlì (il 13 a Modena), Rimini o Juvi Cremona (il 14 sempre a Modena) e Udine (il 18 settembre a Spilimbergo).

Tanti impegni anche per l’Adamant, che dopo il test di stasera con Argenta e quello di sabato alla Baltur Arena, affronterà mercoledì 4 (ore 20.30 e non più 18) la 4 Torri, sabato 7 l’Andrea Costa Imola (al Pala Ruggi), martedì 10 il Bologna Basket 2016 (a San Lazzaro) e venerdì 13 la Virtus Imola (a Ferrara), prima del torneo quadrangolare del 21 e 22 settembre alla Bondi Arena contro Ozzano, Guerriero Padova e Basket 2000 Reggio Emilia. L’obiettivo di entrambi gli staff tecnici è quello di oliare il più in fretta possibile i meccanismi di due squadre profondamente rinnovate, che partiranno con ambizioni differenti e traguardi importanti, il mantenimento della seconda serie per Cento e la promozione in B1 per Ferrara. La Sella giocherà in casa l’esordio ufficiale in A2, domenica 29 settembre contro la neopromossa Livorno dell’ex Kleb Fantoni, mentre l’Adamant sarà attesa dalla trasferta di sabato 28 sul parquet di un’altra neopromossa, Gorizia.

Jacopo Cavallini