Derby La Virtus ci prova con Aukstikalnis

La Virtus fa sul serio per avere in squadra nel prossimo torneo Lukas Aukstikalnis la guardia che nell’ultimo anno ha giocato con la maglia dei cugini dell’Andrea Costa. Il giocatore piace al tecnico Gianluigi Galetti e ai dirigenti Gabriele Torreggiani e Carlo Marchi. Il lituano ha disputato un ottimo campionato tirando con il 53 per cento da due, il 46 da tre e l’86 nei liberi. Percentuali che gli sono valsi 17,6 punti di media, secondo nel girone solo a Darryl Joshua Jacksono (Ruvo di Puglia) che ha chiuso a 19,3. Aukstikalnis sarebbe un rinforzo importante, una bocca da fuoco da usare come arma tattica. Se la trattativa si trasformerà in un contratto, questo lo si scoprirà nei prossimi giorni, il lituano ha giocato una buona stagione e fa gola a squadre di serie B nazionale e A2. Bisognerà trovare gli argomenti convincenti per farlo passare da una riva all’altra del Santerno, un sondaggio è già stato fatto e l’esito della trattativa è tutt’altro che scontato. Le due parti, agente da una parte e Virtus dall’altra, si riaggiorneranno presto per capire se ci sono le condizioni per arrivare ad un accordo vestendo Lukas di giallonero.

A inizio settimana la Virtus ha messo in panchina Galetti, insieme con il vice Aki Zarifi, alla conferma come assistente di Andrea Zotti. Poi è arrivata la conferma di Francesco Magagnoli, quest’ultimo è il primo della vecchia guardia a essersi guadagnato la conferma per la prossima stagione. Ieri il club virtussino ha ufficializzato la permanenza di Luca Valentini, il play-guardia era arrivato in giallonero nel mercato di gennaio, nella prima parte di campionato aveva indossato la maglia di Taranto. A breve arriveranno le comunicazioni per Dario Masciarelli, Gian Marco Fiusco e Richard Morina.

E’ sempre sotto osservazione la situazione di Daniel Ohenhen; su di lui c’è forte Cividale ma pure l’interesse di almeno quattro squadre di serie A2. E’molto probabile che Ohenhen possa andare altrove, a quel punto la Virtus punterebbe su qualche altro elemento da piazzare sotto le plance a fare il totem.

Il club ha fatto allenare al PalaRuggi un gruppo di giovani promettenti, fra questi ce ne sono due della Virtus Bologna che interessano. Domani il presidente Davide Fiumi sarà dal notaio Federico Tassinari per le quote di Luca Sassi che uscirà dal club.

Fiumi ne manterrà una parte, mentre aumenterà la percentuale il fratello del presidente Alessandro. Al momento sembra esclusa la possibilità che possano entrare nuovi soci, oltre ai fratelli Fiumi nella compagine societaria ci sono Corrado Passera, Renzo Balbo e Stefano Loreti.