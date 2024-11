Derby Virtus-Andrea Costa: l’attesa è finita

di Luca Monduzzi

E venne l’ora del derby. L’Up Andrea Costa scende in campo in un PalaRuggi a maggioranza giallonera per il nono derby imolese della storia. La classica partita per cui è fin troppo facile trovare le motivazioni, come sa coach Matteo Angori, pronto a scrivere il suo nome nella storia della stracittadina imolese. "Per una partita di questo tipo non c’è bisogno di avere extra stimoli – afferma il coach bolognese –, ognuno di noi, dal club, allo staff e fino ai giocatori conosce l’importanza di questa partita. Ma in tutto questo ricordiamoci che è una partita di basket, si parte da 0-0 e come tutte le altre, se noi giochiamo con la giusta intensità e la giusta energia che abbiamo dimostrato di poter mettere in campo, possiamo tranquillamente vincere". L’aspetto emotivo sarà inevitabilmente moltiplicato in uno scenario di tifo di altissimo livello. "C’è chi ha calcato palcoscenici importanti come Sanguinetti, chi è esperto come Filippini, chi come Fazzi o Chiappelli il derby lo ha già giocato mentre per molti altri sarà una prima volta. Sappiamo che ci aspetta un palazzetto pieno, e tantissimi saranno anche i nostri tifosi. L’aspetto emotivo sarà importante, ma dobbiamo essere bravi a mettere da parte le emozioni". Sul fronte opposto la Virtus è pronta a replicare ai biancorossi con le stessa intensità. "Troviamo una squadra che gioca molto sull’aggressività, sia in attacco che in difesa. È molto fisica sia negli esterni che tra i lunghi e, come accade in molte squadre di serie B, quando giocano in casa hanno una verve completamente diversa. Noi dovremo essere bravi a impattare la loro fisicità soprattutto nei lunghi, e fare la nostra partita che deve essere attenta dal punto di vista difensivo". In attacco c’è da ritrovare l’efficacia delle prime uscite. "Dovremo cercare di coinvolgere tutti e sono molto fiducioso che in questo anche le nostre percentuali saliranno. Soprattutto dopo una settimana piena di allenamenti in cui ci siamo concentrato tantissimo sui dettagli, oltre ad aver potuto gestire i carichi e recuperare i piccoli acciacchi – chiude Angori –. Siamo pronti e desiderosi di giocare una partita che avrà sì tanta pressione, ma che è sempre bella da giocare". Ritorna tra gli sponso Imola Bus, partner dell’Andrea Costa per questa stagione sportiva.