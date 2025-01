Divisione 1. La Gea incerottata deve cedere a Firenze

Con soli sei giocatori a referto, la Gea Grosseto tiene testa alla Laurenziana Basket nella penultima giornata di andata del campionato di Divisione regionale. I ragazzi di Marco Santolamazza escono battuti dal Pala Valenti di Firenze per 85-73, dopo aver disputato un ottimo incontro, con i mezzi che avevano a disposizione, a causa delle contemporanee assenze di Mari, Scurti (squalificati), Liberati, Romboli e Baccheschi (impegni personali e lavorativi).

I biancorossi hanno però lottato con i denti, contro una Laurenziana che ha potuto ruotare i dodici atleti a disposizione e che si è dimostrata di ottima qualità. Furi e compagni hanno subito qualcosa di troppo nel primo quarto, 27 punti, andando sotto di nove, ma con il passare dei minuti hanno sistemato la difesa. I fiorentini, con un parziale di 26-19, sono arrivati alla fine del terzo periodo con un ritardo di venti punti, prima di un gran bel finale, con 24 punti e un recupero che ha portato i grossetani fino a -8 a due minuti e mezzo dalla sirena.

I sei moschettieri di Santolamazza, anche se non hanno potuto evitare la quarta sconfitta di fila, hanno dato il massimo, con spirito di gruppo e sacrificio, con il capitano Edoardo Furi (23 punti) e Tommaso Ense (24) che si sono caricati sulle spalle la responsabilità dell’attacco. "La reazione che volevo c’è stata – commenta coach Marco Santolamazza - i ragazzi sono stati molto bravi. Al netto del risultato, i ragazzi hanno giocato tutti bene. Nonostante fossimo solo in sei, stiamo rimasti in partita fino alla fine. Laurenziana ne ha ruotati dodici. Siamo arrivati anche a -8 a due mezzo dalla fine, dopo una bella rimonta. Ripeto, i ragazzi sono stati straordinari e li ringrazio uno ad uno. La Gea ha lottato senza lamentarsi o prendersela con gli arbitri. Abbiamo adesso due gare casalinghe per tornare alla vittoria, ma dobbiamo continuare su questa strada. Sono molto contento dell’approccio che abbiamo avuto".