Divisione 1 maschile. Maremmani sottotono: stop pesante

Altro passo falso casalingo per la Gea in Divisione 1. La squadra allenata da Marco Santolamazza ha perso tra le mura amiche per mano del Sinergy San Giovanni Val d’Arno che si è imposto 78-59.

"Quest’anno va un po’ così – ha spiegato coach Marco Santolamazza a fine incontro –. La vittoria contro Calenzano ci aveva ridato il necessario entusiasmo per affrontare il girone di ritorno. In settimana ci eravamo allenati molto bene e avevo visto anche un atteggiamento diverso dei miei ragazzi. Sembrava che piano piano stavamo tornando alla normalità, dopo un periodo onestamente non facile. Purtroppo la squadra non ha difeso bene e in attacco non siamo stati efficaci. Noi non abbiamo avuto né la stessa intensità né lo stesso atteggiamento mentale visto contro Calenzano".

Nel prossimo turno di campionato i biancorossi domenica scenderanno sul parquet del Monteroni, formazione che ha due punti in meno della Gea ma che in casa vorrà ben figurare.