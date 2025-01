Divisione 2. Biancorossi corsari a Firenze

Continua la striscia di risultati positivi della Pallacanestro Grosseto. La formazione di coach Lucas Ingenito, impegnata sul campo del Sancat Firenze, ha ottenuto la decima vittoria (52-44) su 12 gare nel campionato di Divisione 2. Maremmani perentori da subito, con il primo quarto che si chiude 20-9, nel secondo c’è stata la reazione dei fiorentini che riducono il parziale: 27-25. La pausa lunga non ha portato nulla di concreto ai biancorossi con perfetta parità in campo 37-37. Nell’ultimo quarto però viene fuori la voglia di vincere e i biancorossi mettono in atto grandi giocate con un ispiratissimo capitan Franzese e con la freddezza del solito Terrosi. Vittoria di carattere.

e i biancorossi festeggiano. Prossimo appuntamento al PalAustria giovedì alle 21.15 per il derby contro Argentario basket.

Pallacanestro Grosseto: Ciacci 8, Franzese 16, Zucchini 2, Barabesi 3, Casanova 9, Tinti 2, Bambini 6, Terrosi 6, Lettieri, Ginesi, Perfetti, Draghetti.