Divisione 2. Pallacanestro Grosseto, ko amaro

Sconfitta nel big match di Divisione 2 per la Pallacanestro Grosseto. La formazione allenata da Goiorani e Terrosi ha ceduto 73-50 sul campo del Florence Basket, prima in classifica. Ko fuori casa contro la prima del girone anche se non è mancata la voglia di ribaltare il risultato finale per i grossetani.

Primo quarto gestito bene dalla Pallacanestro Grosseto con buoni scambi e buona difesa, ed un finale in equilibrio con 17-15 per i fiorentini. I padroni di casa giocano con la voglia di rimanere in vetta alla classifica e mettono alle strette i maremmani giocando con aggressività e precisione finendo il secondo periodo per 37-24. Al rientro dall’intervallo lungo il team grossetano non riesce a recuperare lo svantaggio e il periodo si chiude 57-38. Nell’ultimo quarto il Florence non concede nulla e con i troppi errori dei grossetani finisce per 73-50. I ragazzi di Goiorani e Terrosi con una squadra rimaneggiata dai troppi infortuni hanno dovuto cedere.

Pallacanestro Grosseto: Ciacci 11, Barabesi 3, Zucchini 6, Franzese 17, Draghetti 4, Terrosi 2, Perfetti 7, Erman, Martinelli, Rustici.