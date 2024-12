Divisione 2. Pallacanestro Grosseto, prova di carattere sul parquet del Baloncesto

Torna alla vittoria la Pallacanestro Grosseto nel torneo di Divisione 2. La formazione di coach Ingenito sbanca 61-55 il campo del Baloncesto Firenze con una prestazione arcigna. Continua la striscia positiva della formazione biancorossa in trasferta che soffre ma s’impone a Firenze in casa del Baloncesto. Primo quarto in avvio con qualche esitazione che lascia un meno sette sul referto a favore dei fiorentini e 17-10 di parziale. Poi sale in cattedra la Pallacanestro Grosseto con più sfrontatezza e cambia vento nel secondo quarto: incursioni in attacco, giocate imprevedibil e un Tinti in grande forma (top score con 20 punti), servono a chiudere in vantaggio il secondo quarto per 21-13.

Al rientro della pausa lunga il ritmo non cambia, con i padroni di casa che non riescono a domare i maremmani e arginare le triple di Bambini, uscito poi per infortunio. La sfida è lottata su ogni pallone con Grosseto che chiude avanti 43-42 il terzo quarto. Nell’ultimo tempo però il team di Ingenito si affida a Tinti, decisivo con 4/4 ai liberi, e alla concretezza di Terrosi, permettendo ai biancorossi di espugnare Firenze meritatamente. Prossimo appuntamento domenica alle 18.30 al PalAustria per la sida con la capolista Florence Basket, con 16 punti all’attivo.

Pallacanestro Grosseto: Barabesi 1, Ciacci 4, Franzese 8 Tinti 20, Draghetti 2, Terrosi 12, Bambini 7, Casanova 7, Rustici, Ginesi, Zucchini. Coach Ingenito. Grossetani che restano al terzo posto in classifica con 14 punti.