Divisione 3 maschile. Derby equilibrato. Poi ci pensa Contri

Il derby grossetano in Divisione 3 va alla Gea. La formazione del giocatore-allenatore Mattia Contri ha vinto in casa 76-64 contro la Pallacanestro Grosseto. Successo per la Gea nella stracittadina: la partita era iniziata in salita per la Gea con uno svantaggio di 12 punti nella prima frazione. Tuttavia, grazie a una difesa tenace e a un attacco esplosivo, la squadra è riuscita a ribaltare la situazione.

Altra storia nel secondo e terzo quarto, dove una difesa approssimativa e una maggiore pressione degli avversari, ha costretto la Pallacanestro Grosseto a subire un parziale di 26-11 e di 23-15. L’ultimo quarto si è chiuso praticamente in parità (21-20) ma lo scarto accumulato nei due tempini precedenti ha sancito la vittoria della Gea che ha trovato nel suo allenatore Contri un cecchino micidiale con i tiri dalla distanza.

La truppa della Pallacanestro Grosseto si è presentata all’appuntamento con qualche defezione per vari infortuni ma da segnalare il positivo debutto tra i senior degli under Chinellato e Zaganjori.