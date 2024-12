Divisione Regionale 1. Derby d’alta quota senza storia: l’Aics non dà scampo allo Scirea

Davanti ad oltre 200 persone, il derby forlivese di Divisione Regionale 1 tra Aics Forlì e Gaetano Scirea è stata una gara senza storia: 84-57 (29-18; 55-28; 61-41) è il finale che premia la maggiore solidità dei ragazzi allenati da coach Giampaolo Di Lorenzo che, con questo successo, agganciano proprio i cugini bianconeri al terzo posto in classifica.

L’equilibrio dura appena 5’, quando la prima fiammata di Alessandro Pinza (13 punti nel quarto) propizia la prima fuga dei suoi, firmando il doppiaggio sul 25-12 dell’8’. Nel secondo parziale, la reazione degli ospiti non arriva mai, mentre dall’altra parte prima una fiammata di Mistral, poi cinque punti consecutivi di Nicola Gardini dilatano il divario fino sul 55-28 dell’intervallo.

Dopo la pausa lunga, lo Scirea ci prova: la difesa concede all’Aics solo 6 punti in 10’, mentre un volitivo Agatensi trova qualche buono spunto in attacco, ma questo non basta a rimettere tutto in discussione. Così, nell’ultimo quarto, i padroni di casa affondano il colpo: Gasperini e Gori trovano canestri pesanti che, così, chiudono definitivamente la contesa.

Aics Forlì: Pinza 13, Gardini N. 11, Adamo 5, Corzani 4, Zammarchi, Gardini J. 2, Ravaioli 8, Bessan 7, Spisni 4, Mistral 13, Gasperini 11, Gori 6. All. Di Lorenzo.

Scirea Bertinoro: Bellini 4, Panzavolta 1, Morara 2, Sassi, Palazzi 2, Spagnoli 7, Poni 2, Angeletti 7, Piazza 7, Agatensi 18, Postolache, Torelli 7. All. Solfrizzi.

Valerio Rustignoli