Divisione regionale 1. Despar 4 Torri travolge gli Stars

Nel turno infrasettimanale di ripresa del campionato, la Despar 4 Torri di coach Dalpozzo riparte da dove aveva lasciato prima della sosta. In una gara non esaltante ma sempre gestita sul parquet degli Stars, i granata tornano a Ferrara con due punti ed eguagliano il record di quattordici successi consecutivi della scorsa stagione. Nelle battute d’avvio, nonostante l’alta intensità dei padroni di casa, la 4 Torri afferra già le redini della gara con il break di cinque punti, per poi portarsi sul 3-10 con Pusinanti e Bertocco. Gli Stars sono costretti a soluzioni forzate in attacco e subiscono sui due lati del campo la fisicità granata: Dalpozzo segna il 17-34. I padroni di casa si risvegliano ma il 5-0 non spaventa la 4 Torri, che risponde con lo 0-8 di Bertocco, Bianchi e Caselli per il 27-44 dell’intervallo.

Al rientro in campo la Despar si mette in controllo del match sul +25 ancora con Bianchi. Gli Stars continuano a lottare, ma il copione è sempre quello, e non vanno oltre le diciotto lunghezze di distacco: finisce 56-82.