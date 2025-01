Divisione Regionale 1. Despar 4T vuol blindare la vetta a Castelmaggiore

Qualche giorno per recuperare dal primo impegno del 2025 a Bologna ed è già tempo per la Despar 4 Torri di coach Daniele Dalpozzo di tornare in trasferta, nell’importante match in casa della terza in classifica Happy Basket di Castel Maggiore.

Partiti bene nelle prime quattro giornate, i biancorossi hanno rallentato la loro corsa proprio nello scontro diretto dell’andata al Pala Aeffe. La Despar 4 Torri, matematicamente qualificata alla seconda fase, cerca di blindare la prima posizione in una gara difficile: palla a due alle 18 di domani a Castel Maggiore.