Divisione Regionale 1. La Vis Persiceto aspetta Correggio. E Baricella trova i Giardini Margherita

Riposto in archivio il primo appuntamento infrasettimanale del 2025, sui campi della Divisione Regionale 1 arriva questo weekend la quinta giornata di ritorno.

Nel girone A fase positiva per la Vis Persiceto, che domani alle 18 ospiterà Correggio (reduce da 3 sconfitte consecutive) per provare ad allungare a tre il bottino di successi filati: nel mirino di capitan ‘Manute’ Ferrari e soci ci sono i reggiani della Jolly, terzi a +2 sui persicetani.

‘Derby’-salvezza invece per Anzola, che oggi alle 19,45 riceverà la parigrado Castelfranco Emilia. Nel girone B è bagarre per il terzo posto in solitaria, occupato dai coinquilini Budrio (in campo lunedì alle 21 a San Pietro in Casale, reduce da quattro successi filati), Baricella (in campo lunedì alle 21,30 contro i Giardini Margherita) e Castel Maggiore.

È proprio quest’ultima chiamata a superare lo scoglio più alto: domani alle 18 arriverà la regina Ferrara, prima a punteggio pieno e a +10 sull’inseguitrice Cento. Doppio derby per Voltone, in striscia negativa da 4 partite e di scena oggi alle 18 contro l’Audace Bombers, e Masi, domani alle 18,30 contro il fanalino di coda Stars.

A chiudere il quadro c’è Castel San Pietro Terme 2010, reduce da tre sconfitte consecutive nel girone C, in campo domani alle 18,30 sul parquet della capolista Massa Lombarda.

La classifica girone A: Piacenza 28; Modena 22; Jolly Reggio Emilia 20; Vis Persiceto 18; Magi, Reggiolo e Medolla 10; Anzola, Basketreggio, Correggio e Castelfranco Emilia 8.

La classifica girone B: 4 Torri 28; Benedetto 18; Budrio, Bianconeriba e Progresso Happy 16; Masi 12; audace Bombers e Veni 10; Giardini Margherita 8; Voltone 6; Stars 4.

La classifica girone C: Massa 20; Raggisolaris e Gaetano Scirea 18; Lugo 16; Aics Forlì e Tiberius Rimini 14; Villanova Tigers 12; Cesena 2005 e Riccione 10; Cspt 2010 8; International 6.

g. g.