Divisione Regionale 1:. Natale da capolista, la 4 Torri travolge Budrio

Si regala un Natale da capolista imbattuta la Despar 4 Torri di coach Dalpozzo, che nell’ultima gara del 2024 al Pala Aeffe non lascia scampo alla Romagnoli Budrio seconda in classifica e trova la tredicesima vittoria consecutiva. Il vantaggio gialloblù di Tolomelli è immediatamente vanificato da una 4 Torri che prende ritmo in attacco con Beccari e Bianchi, e che non soffre particolarmente la zona avversaria: Bertocco e Pusinanti costringono coach Serio al timeout sul 13-7, e Cattani sigla il +9. La Romagnoli non si scompone e non perdona le palle perse granata: il controbreak di 0-6 con Salvardi vale il -3, e dalla lunetta la Despar va al primo riposo sul 19-15.

È nel secondo parziale che i padroni di casa ingranano le marce alte in difesa e in attacco: le due triple di Ghirelli valgono il 27-17, e serve a poco il nuovo minuto di sospensione chiamato dalla panchina della Romagnoli. Cattani alza gli scudi sotto canestro e firma il +14, e il vantaggio aumenta con i quattro punti di fila di Bianchi. Sulla sirena Caselli appoggia il canestro del 38-20: la 4 Torri va negli spogliatoi con il parziale di 19-5.

Al rientro i granata scappano via definitivamente: sono Pusinanti e Bertocco a siglare il +23, Budrio interrompe il break ma fa molta fatica contro la difesa della Despar, che ancora con il suo capitano trova il massimo vantaggio di serata sul +24. Finirà 70-52, con la 4 Torri che si mantiene saldamente al comando del Girone B.