Divisione Regionale 2. Futura, una vittoria da playoff. La Compagnia lotta ma perde

Vittoria d’oro per il Faenza Futura che supera senza problemi la Libertas Green Forlì con un rotondo 65-45, conquistando punti importanti nella corsa playoff. Perde la Compagnia dell’Albero Ravenna in casa della Grifo Imola un match molto combattuto terminato 53-45 (14-18; 24-27; 33-35 per gli imolesi.

Non è invece sceso in campo il Basket Club Russi, in quanto il pullman sul quale viaggiavano i giocatori per raggiungere San Marino, è rimasto bloccato sull’autostrada A14 a causa dell’incidente avvenuto venerdì scorso all’altezza di Cesena, che ha anche causato un morto. La squadra non è quindi riuscita a raggiungere in tempo il campo di gioco e la gara sarà recuperata. Russi giocherà giovedì alle 21 a Coriano nell’ultima giornata di andata e sabato alle 18 in casa con Morciano, per il recupero della nona giornata di andata. Faenza sarà di scena invece venerdì alle 21.35 in casa con Cattolica e Ravenna ospiterà giovedì alle 21.30 San Marino.

Il tabellino di Ravenna: Licchetta12 , Ployeschchuk 5. Perulla’ 4, Vistoli 9, Casadei 8, Bomben 2. Kertusha 2, Montanari 3, Branchi, Beghi, Barucci. All.: Senni

Il tabellino di Faenza: Mazzotti 27, Boattini, Silimbani 8, Samori L 5, Samori M 5, Spiriti, Guerra 6, Tempesti 6, Morsiani , Lullo 8. All.: Bertozzi

Classifica: Bellaria 16, Tigers Forlì e Sunrise Rimini 16; Grifo Imola 12; Faenza e Coriano 10; Morciano* e Ravenna 8; Cattolica, Russi** e Libertas Green Forlì 6; San Marino* 2. * gare in meno