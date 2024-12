Divisione regionale 3. Gea, tanta fatica ma il risultato è ok

La Gea aggancia il quinto posto nella classifica del campionato di Divisione regionale 3, dopo aver espugnato il campo della Dinamo Rosignano (73-71) al termine di una partita più impegnativa del previsto. Il quintetto biancorosso ha quindi riscattato nel migliore di modi le battute d’arresto contro il Chimenti Livorno e l’Invictus Livorno e ha dimostrato di poter proseguire la lotta per un posto nei playoff.

"Siamo riusciti a vendicare le sconfitte con le due livornesi – commenta coach Mattia Contri – con due vittorie contro San Vincenzo e Rosignano. Con la Dimano non ci aspettavamo una partita del genere, così combattuta, onestamente pensavamo che sarebbe stata molto più facile. Invece ci hanno ci hanno messo in difficoltà forse con un po’ di pressione. La verità è che abbiamo giocato abbastanza male all’inizio e ce li siamo portati dietro, nonostante lo volessimo evitare e non siamo mai riusciti a dare lo strappo decisivo e amministrare la gara come volevamo fare".