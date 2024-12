DOMENICA ARRIVA VIGEVANO. Al via la prevendita. Venerdì 5 posti in palio

Domenica (ore 18) i biancorossi affronteranno Vigevano all’Unieuro Arena: è già attiva la prevendita sulla piattaforma online di Vivaticket o in tutte le rivendite fisiche autorizzate, nonché le ricevitorie Sisal. La biglietteria è aperta anche nella sede di viale Corridoni, dalle ore 8.30 alle 12.30. Di seguito gli importi del biglietto a tariffa intera: Parterre Gold 70 euro, Parterre Rosso 50 euro, Parterre low-cost 40 euro, Centrale numerato 32 euro, Curva numerata 25 euro, Terzo anello 15 euro. Domenica la biglietteria de palasport aprirà alle 17.

Anche per la sfida contro Vigevano, poi, torna lo speciale gioco del Carlino che mette in palio cinque biglietti omaggio per il settore Parterre del palasport di via Punta di Ferro. Per assicurarsene uno, sarà sufficiente telefonare alla nostra redazione (al numero 0543.453201) alle 13 in punto di venerdì. I cinque più veloci e fortunati a trovare la linea libera e mettersi in contatto, potranno assistere gratuitamente al match.