Domenica sera in campo anche la solidarietà. Raccolta di giochi al Palafiera

La Pallacanestro 2.015, in occasione della partita contro Piacenza di domenica prossima alle 18, promuove una raccolta di giochi da devolvere al reparto di pediatria dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì e coinvolge il grande cuore della tifoseria biancorossa. "Tutti insieme, con un piccolo gesto – spiega il club in una nota – possiamo fare tantissimo per chi soffre".

Per rendere la raccolta più efficace, in accordo con i responsabili della struttura ospedaliera, si chiede che i giochi donati siano bustine con animali e giochi a edicola, bustine di tatuaggi o con adesivi, album da colorare, giornalini, mandala, giochi per la prima infanzia, peluche e costruzioni. I giochi devono essere nuovi e non avere pezzi che si smontino facilmente, o comunque pezzi molto piccoli. Gli appassionati forlivesi troveranno agli ingressi dell’Unieuro Arena gli scatoloni dedicati alla raccolta.

L’iniziativa benefica si inserisce nel ‘dicembre biancorosso’ dedicato alle attività di charity e proseguirà con una raccolta alimentare e la consueta serata di Natale, con due associazioni attive sul territorio a cui saranno destinati i proventi ricavati nel corso dell’evento.

g. b.