Dukes, serve l’impresa contro la Fides

Sfida di cartello, il derby aretino, nella quarta di ritorno del campionato toscano di Serie C maschile di pallacanestro. Alle 18.30 odierne, sul parquet del palasport di Sansepolcro, arriva la corazzata Fides Montevarchi, grande protagonista di una stagione che la vede finora veleggiare a punteggio pieno in classifica, con 16 vittorie su altrettante gare disputate. Un percorso netto, così come netta nel punteggio (86-56) è stata l’affermazione nella sfida dell’andata in Valdarno. La formazione locale della Romolini Immobiliare Dukes Basket cercherà pertanto di fare il possibile per spezzare la lunga serie avversaria, per quanto l’impresa si prospetti alquanto ardua, vista la caratura dei gialloverdi di coach Riccardo Paludi, che possono contare sull’esperienza di Francesco Quaglia, centro con trascorsi nella massima serie (Virtus e Fortitudo Bologna, ma anche Cantù) e sulla prolificità dell’ala Lorenzo Neri e della guardia Alberto Caponi.

La buona notizia in casa bianconera è data dal recupero del play Guglielmo Spillantini, uscito anzitempo nell’ultima partita di Prato per la frattura rimediata al naso. Il giocatore si è allenato e, seppure con l’applicazione della maschera, dovrebbe essere in campo; ce ne sarà bisogno, alla pari dei vari Hassan, Santiago, Bassetti e dell’ultimo arrivato, l’ucraino Radchenko, che si è subito inserito nei meccanismi difensivi della squadra, in attesa di assimilare al meglio gli schemi anche in attacco. "Ci ritroviamo davanti una squadra dotata di grande fisicità e che è molto attiva sotto canestro – dice coach Silvio Bartolini della Dukes – per cui ci attende un gran lavoro soprattutto in retroguardia. Sono però convinto che i ragazzi ce la metteranno tutta, stimolati da un Montevarchi che sta letteralmente dominando la scena ed è normale che, quando hai davanti la capolista, le motivazioni salgano al massimo".

La sconfitta esterna sul campo della Union Prato (72-80 il finale) ha interrotto la striscia positiva di tre vittorie, che avevano fatto risalire la Romolini dall’ultima alla decima posizione. Confortante è stata comunque la prestazione del collettivo, non dimenticando che, con quella da disputare, sono ancora dieci le partite che mancano all’epilogo della stagione regolare.