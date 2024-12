Dulca Santarcangelo sfida Fossombrone al PalaSgr: test cruciale prima del big match con Forlimpopoli

Si alza il grado di difficoltà e la Dulca Santarcangelo sa che è chiamata a un ulteriore test di grande importanza. Gli Angels stasera ospitano Fossombrone al PalaSgr (ore 21, arbitri De Carolis e Avaltroni) ed è una sfida da non sottovalutare per un paio di motivi.

Il primo è che Fossombrone è quarta, appena dietro alla coppia di testa e a Urbania. Il secondo è che tra una settimana arriverà finalmente il big match con Forlimpopoli che dirà qualcosa su chi comanderà il girone al termine dell’anno.

Santarcangelo sa che può contare su un gruppo rodato con alcuni giovani che stanno venendo fuori. Fossombrone ha perso a sorpresa l’ultima partita in casa con Osimo e ha sete di riscatto.

Intanto i Titans del nuovo corso Rossini vogliono riprendere la strada della vittoria, ma il compito non è dei più semplici. I biancazzurri sono attesi alla palestra Baia Flaminia di Pesaro in casa del Pisaurum (ore 18), formazione che è più indietro in classifica ma che conta nel roster elementi che possono produrre anche bottini piuttosto consistenti in attacco.