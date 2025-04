E-Work contro Umana Venezia: una festa al PalaBubani nonostante l'infortunio di Fondren

Più che una partita, sarà una festa quella che attende l’E-Work oggi alle 18 al PalaBubani. Non ci sono infatti possibilità che riesca ad impattare la serie playoff con le campionesse d’Italia dell’Umana Venezia, impostesi mercoledì con un perentorio +52, ma questo risultato non cancella la grande stagione delle faentine. Ci sarà infatti un grande abbraccio del pubblico alle ragazze a fine gara e un lungo applauso per celebrare il settimo posto conquistato, in attesa poi di scoprire nelle prossime settimane quante di loro resteranno. Purtroppo mancherà Fondren, alle prese con l’infortunio al ginocchio subito in gara 1 contro Venezia che l’ha costretta ad uscire dal campo tra le lacrime. La giocatrice è ancora costretta ad utilizzare le stampelle per camminare non riuscendo ad appoggiare l’arto e dunque il forfait è certo, indipendentemente dall’esito della risonanza magnetica alla quale si è sottoposta ieri in tarda serata. Sulla partita non c’è nulla da dire. Venezia è di un altro livello rispetto ad una E-Work al completo, figuriamoci senza Reichert, Parzenska e Fondren e la partita di mercoledì lo ha mostrato ampiamente.

"Vogliamo ben figurare anche se non sarà semplice vista la forza di Venezia – spiega coach Paolo Seletti –. Sicuramente rispetto a gara 1 dovremo provare a giocare una partita di pallacanestro che obiettivamente mercoledì non c’è stata. Mi dispiace, perchè non ci meritavamo una simile prestazione, ma nulla toglie alla nostra stagione che è stata molto al di sopra di qualunque aspettativa grazie ad un gruppo di ragazze incredibili. Dovremo fare in modo di trovare le chiavi per riuscire ad aprire di più il campo, perché le dimensioni delle loro giocatrici ci costringono a dover usare tutta la loro metà campo in attacco. Sono convinto che anche se siamo in emergenza daremo il massimo come sempre per chiudere al meglio un’annata nella quale ci siamo davvero divertiti". Come ricordo di questa annata storica, i tifosi potranno acquistare al PalaBubani la maglia celebrativa dei playoff.

l.d.f.