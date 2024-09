E-Work In emergenza, chance per le giovani

Sarà una E-Work ancora una volta in piena emergenza, quella che scenderà in campo alle 18.30 al Palasport di Penne per affrontare Battipaglia nel Memorial Fabrizio Di Flavio, secondo test di preseason delle faentine. Alle assenze certe di Reichert, impegnata fino a lunedì in Mongolia con la nazionale tedesca ai Mondiali di 3x3 Under 23, e a quelle di Fantini, Jakpa e Brzonova, tutte alle prese con problemi muscolari, si è aggiunta quella di Franceschelli, che proprio oggi si laureerà a Bologna in economia e commercio curriculum economia e management. Quasi certo anche il forfait di Porcu, scavigliatasi ad inizio settimana. Per fortuna rientrerà Jackson, messa ko nello scorso fine settimana da un virus ma ritornata ad allenarsi da lunedì, che sarà l’unica lunga di ruolo nel roster. Anche oggi, dunque, Seletti dovrà affidarsi alle giovani della B Regionale, che comunque sabato scorso hanno dato ottimi segnali, sfruttando i minuti avuti dal coach, ma purtroppo l’E-Work non potrà lavorare al completo per provare i meccanismi in vista del debutto in campionato di sabato 28 a Genova con Brescia. Visto che neanche sabato nel test al PalaBubani con l’Alpo Villafranca (ore 19), il gruppo sarà al completo, la speranza è di avere tutte le giocatrici a disposizione domenica 22 a Civitanova Marche nell’ultimo test preseason.

Con Battipaglia sarà interessante vedere all’opera Roumy e Turel che hanno esordito con ottime percentuali in maglia faentina contro Livorno: la francese ha segnato 18 punti con un 6/8 da due punti, mentre la guardia triestina ne ha messi a referto 16 con un 4/6 da tre punti. Contro le toscane ha brillato anche Fondren che ha mostrato di essere una playmaker brava negli assist (ne ha serviti 6), ma anche una buona tiratrice quando occorre, chiudendo con 11 punti e 4/5 da due. Intanto è iniziata molto bene la campagna abbonamenti, partita nello scorso week end. I tifosi potranno acquistare le tessere sabato in occasione dell’amichevole casalinga.

Il costo dell’abbonamento Gold è di 110 euro, mentre quello ridotto (Under 18, Over 65 e genitori dei tesserati Faenza Basket Project e Raggisolaris Academy) ne costa 95. A tutti coloro che si abbonano verrà regalata la maglia del tifoso. Il prezzo del singolo biglietto è invece di 12 euro l’intero e di 10 il ridotto. Entrano con il biglietto omaggio e tesserati Faenza Basket Project e Raggisolaris Academy. Per info 3485624420.

Luca Del Favero