E-Work, scarta un regalo. Saletti scaccia la paura

Chissà che l’E-Work non faccia un bel regalo di Natale ai suoi tifosi. Le faentine saranno di scena alle 18 in casa della RMB Brescia, battuta all’andata di 12 punti, ma da quel giorno sembrano essere passati anni e non due mesi e mezzo. Faenza è ora alle prese con una seria crisi di identità, accentuata dai 43 punti subiti domenica scorsa con Castelnuovo Scrivia, ma oggi deve reagire. Brescia si presenta invece nel girone di ritorno come una delle delusioni della prima parte di stagione, come dimostrano le due sole vittorie conquistate. Per cambiare marcia ha rivoluzionato il roster, mettendo sotto contratto ben sette straniere e acquistando Togliani. L’ultima arrivata è la guardia tiratrice Drake che debutterà contro l’E-Work e che ad ottobre con la maglia di Battipaglia segnò 23 punti al PalaBubani. Nelle dieci dovrebbe esserci lei insieme alla playmaker spagnola Estebas, alla pivot ucraina Yurkevich e all’alapivot Evans, giocatrice con un passato prestigioso anche in Eurolega. E poi ci sarà l’ex di turno Tagliamento che anche a Brescia non ha perso l’abitudine di fare canestro. Fondamentale per l’E-Work sarà ovviamente vincere, ma nella peggiore delle ipotesi dovrà mantenere il +12 maturato all’andata. "Per prima cosa dobbiamo scrollarci di dosso il -43 di domenica scorsa – spiega coach Paolo Seletti – e cercare di avere la mente più libera possibile, perché dovremo giocare una grande partita e mostrare una pallacanestro intensa".

Luca Del Favero