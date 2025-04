EA7 Emporio Armani supera Estra Pistoia in una partita combattuta

EA7 Emporio Armani

95

Estra

80

EA7 EMPORIO ARMANI : Mannion 5, Tonut 6, Mirotic 18, Ricci, Leday 24; Bortolani 13, Books 16, Flaccadori 5, Diop 8, Caruso, Garavaglia, Gillespie ne. All. Messina.

ESTRA PISTOIA: Della Rosa 15, Saccaggi 8, Allen 19, Benetti 7, Cooke 13; Paschall 11, Valerio-Bodon 7, Ceron, Boglio, Novori, Forrest ne. All. Okorn.

Arbitri: Grigioni, Borgo, Marziali.

Parziali: 23-24, 47-45, 73-62.

Note: tiri da due Milano 21/35, Pistoia 19/31. Tiri da tre Milano 12/29, Pistoia 11/27. Tiri liberi Milano 17/20, Pistoia 9/16.

Un risultato secondo pronostico che però regala un’Estra Pistoia decisamente più combattiva di quella vista nelle ultime uscite. La squadra di Okorn per due quarti ha lottato alla pari con Milano, poi chiaramente il differenziale tecnico e fisico mostruoso fra le due squadre è emerso con tutta la sua evidenza nel terzo quarto, dove l’Olimpia ha piazzato il break che ha indirizzato la gara. Senza Forrest, l’Estra ha davvero fatto il massimo. Con un primo tempo davvero consistente, i biancorossi hanno detto a tutti che ancora ci sono in questo campionato e che hanno intenzione di onorarlo fino alla fine. La classifica, dopo il colpo di Varese a Napoli, è ancora più complicata, con un -6 dalla quota salvezza che assomiglia a un Everest da scalare. La salvezza è lontanissima, diciamo inaccessibile, ma al Forum Pistoia ha dato prova di voler onorare il torneo fino alla fine.

La cronaca. Un primo tempo al limite della perfezione per l’Estra che difende con aggressività, concedendo poco o niente agli avversari mentre in attacco la palla gira in modo fluido. Le due squadre vanno a braccetto per i primi due quarti con continui ribaltamenti di fronte fra sorpassi e contro-sorpassi. Unica pecca per l’Estra il computo dei falli: 3 per Benetti e 4 per Cooke, l’ultimo un fallo tecnico che il lungo biancorosso avrebbe potuto risparmiarsi visto che aveva appena commesso il suo terzo fallo.

La svolta della partita arriva ad inizio terzo quarto con Milano apre con un parziale di 12-2 (59-47) mette alla corde Pistoia. Match che prende una direzione precisa ma con i biancorossi che non disuniscono com’era accaduto nelle altre gare. L’Estra continua a lottare su ogni pallone. Milano però non fa sconti e riporta subito il vantaggio in doppia cifra (63-52) e da lì in avanti nonostante i tentativi da parte di Pistoia non molla più le redini del match conducendolo fino alla fine.

Maurizio Innocenti