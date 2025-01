Emma Villas in difficoltà ma è vietato mollare. Mechini: "Gli avversari? Prima pensiamo a noi"

È un momento delicato per Emma Villas. La squadra sta deludendo le aspettative, ha appena incassato una pesante sconfitta casalinga con la pericolante Macerata, i playoff sono distanti. Certo, ancora raggiungibili, ma serve un cambio di passo netto, drastico, sin dalla trasferta di Cuneo, contro una squadra dal potenziale enorme. Il potenziale però ci sarebbe anche in casa biancoblù, solo che viene espresso in modo altalenante.

"Non c’è dubbio, dobbiamo ammettere che stiamo vivendo un momento di chiara difficoltà – ha detto il vicepresidente Fabio Mechini ai microfoni del sito ufficiale –. Prima di pensare agli avversari, dobbiamo pensare a noi stessi e farlo in modo concreto e costruttivo. Tre sconfitte in fila sono tante, sono pericolose, sono distruttive del percorso di crescita che avevamo avuto nel mese di dicembre. È il momento di tirare una riga importante, capire se c’è la possibilità di recuperare il settimo posto che ci darebbe la possibilità di partecipare ai playoff".

Quattro punti di divario da Pineto, ma non è il margine che preoccupa: "Non è assolutamente facile recuperare terreno, non tanto per la parte tecnica quanto per la parte di testa – ha sottolineato il dirigente –. Questa squadra sta dimostrando troppo spesso che non è una questione tecnica ma quanto di mancanza di unità di intenti, mancanza di unità di squadra, mancanza di saper tirare fuori nei momenti difficili quel qualcosa in più. Quest’anno lo si è visto poche volte".

La società ha tenuto a rapporto il gruppo: "Abbiamo parlato con i ragazzi in questi giorni, lo abbiamo fatto in modo molto chiaro e schietto – ha aggiunto Mechini –. È il caso sin da domenica prossima di tirare fuori quel qualcosa in più. Quattro punti di distacco dalla settima posizione possono essere tanti ma anche pochi, se ci fosse la volontà di cambiare l’inerzia di questo campionato. Otto gare potrebbero bastare ma è importantissimo quello che viene fatto in settimana. Se c’è la volontà di venirci incontro e trovare soluzioni insieme possiamo venirne fuori. Ai ragazzi abbiamo chiesto massimo impegno, massima umiltà e massima disponibilità al sacrificio di squadra".

Domenica sfida a Cuneo con fischio di inizio alle 18. Di fronte ci sarà l’ex Pinali, non al meglio della condizione per un infortunio dal quale è rientrato da un paio di settimane; nel 3-2 su Reggio Emilia l’opposto (in biancoblù nella stagione 2022/2023 in Superlega) è stato impiegato come titolare per i primi due set, poi ha lasciato spazio a Brignach.