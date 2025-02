Emozione stracittadina. Una partita diventata ‘classica’ e davvero molto sentita. Ai biancoverdi serve una vittoria e poi i risultati giusti

Quello tra Note di Siena Mens Sana e Vismederi Costone è un match sentito e atteso, innegabile che dopo i tanti confronti degli ultimi anni, con il climax delle finali playoff della scorsa stagione, la rivalità sportiva si sia riaccesa. È la quinta annata consecutiva in cui queste due squadre di trovano faccia a faccia, in confronti mai banali, in grado di riaccendere i riflettori su una sfida che, prima di oggi, si era disputata solo nella Serie C 1966-’67, con l’epico "scontro fraterno" tra Giorgio Brenci ed Ezio Cardaioli. La Mens Sana, vincendo quel campionato, conquistò la B e si lanciò verso il grande basket negli anni a seguire.

Quello di oggi, invece, è il 17esimo faccia a faccia della storia tra Mens Sana e Costone, 10-6 il computo complessivo in favore dei gialloverdi. Al di là degli annali, la partita odierna ha un’immane importanza per il campionato in corso: pressione tutta sulle spalle della Mens Sana che ha l’obbligo di vincere per poter sperare di qualificarsi al play-in gold, sperando però in combinazioni favorevoli dagli altri campi. L’ultimo turno sarà assolutamente decisivo anche nel girone A, quello che determinerà le avversarie della seconda fase per Mens Sana e Costone (così come per la Virtus, già "condannata" alla poule salvezza).

Nel girone lombardo-piemontese sono ben 5 le squadre in lotta per gli ultimi 2 posti che qualificano alla poule promozione: stiamo parlando di Casale Monferrato, Campus Varese, Don Bosco Crocetta, Gallarate e Derthona basket lab. Tutte o quasi in parità tra scontri diretti e conseguente classifica avulsa: un’intricata matassa che si sbroglierà solo al termine della giornata odierna. Già certe della poule salvezza sono Collegno, Genova e Serravalle. Al suono dell’ultima sirena si capirà anche quanti punti si porteranno dietro le squadre nella seconda fase di campionato.