Endas nuoto ravenna. Oggi il 1° Trofeo dedicato ai Master

L’Endas Nuoto Ravenna raddoppia il proprio impegno nell’organizzazione di Trofei: da quest’anno non curerà soltanto il Trofeo Endas-Camprini, giunto alla sua 41° Edizione, ma anche il I° Trofeo Endas dedicato al nuoto Master, in scena oggi alla piscina Gambi, con 500 atleti di 37 squadre provenienti da tutta Italia e di tutte le categorie. Tra i partecipanti c’è anche un atleta Master 90. Endas Nuoto Ravenna negli ultimi anni ha aumentato sempre più il proprio impegno nel settore Master: la squadra agonistica è cresciuta sia nel numero di atleti sia nei risultati e quella che all’inizio era "un corso adulti avanzato", ora si sta affermando sempre più sia in ambito regionale che nazionale. Da questi risultati è scaturita nella dirigenza la volontà di organizzare un meeting riservato agli atleti Master.