Esordio col botto per il Tiberius e i Dolphins

È partita la stagione di Divisione Regionale 1 e il debutto delle squadre del territorio è piuttosto positivo. Due vittorie su tre, con l’unica sconfitta, quella dei Villanova Tigers con Massa, che ha molte spiegazioni. Soprattutto lo stop di Zannoni, che nel riscaldamento ha dovuto alzare bandiera bianca per un problema muscolare. Senza il suo uomo di punta, i Tigers hanno lottato ma alla fine ceduto 52-62. Il tabellino: Vandi 20, Zannoni ne, Tamburini, Polverelli 12, Brocchi, Guiducci 8, Ceccarelli 3, Bernardi ne, Mussoni 7, Ardini, Bollini 2. All.: Miriello. Ora turno di riposo, coi Tigers impegnati stasera a Bellaria (DR2) in amichevole. Vittoria al debutto assoluto nella categoria per il Tiberius Rimini di coach Brienza, che con un eccellente Del Fabbro e un ottimo Gamberini ha sbancato campo di Cesena (60-73). Il tabellino: Del Fabbrio 19, Gamberini 16, Amadori, Stabile 3, Nuvoli 8, innocenti ne, Campajola 6, Antolini, Fascicolo ne, Calegari 8, Serpieri 4, Bernabini 9. All.: Brienza. Stasera prima casalinga, alle 21 alla Sforza c’è l’Aics Forlì. Successo di proporzioni decisamente ampie per i Dolphins Riccione di Maurizio Ferro, che hanno battuto 90-66 il Gaetano Scirea Bertinoro con una gran prova di Cruz e di capitan Russu. Il tabellino: Renzi, Cruz 25, Bonfé 10, Russu 22, Baye 2, Mainetti 7, Gori 3, Amatori, Capelli, Curcio 13, Ka 8, Borla. All.: Ferro. I Dolphins saranno impegnati domani sera a Massa (19.30).