Esterno esperto e buon difensore: un anno fa era in A2 a Rieti. Uno sguardo a Chieti in difficoltà. Sul mercato può uscire Del Testa

In un mercato che al momento non offre tantissime opzioni, un’opportunità per Ferrara potrebbe aprirsi da Chieti, formazione di B Nazionale in difficoltà economiche che nelle prossime settimane potrebbe liberare qualche giocatore. In tal senso un profilo da tenere d’occhio, e che potrebbe fare al caso dei biancazzurri considerate le caratteristiche, è quello di Maurizio Del Testa, guardia di 187 cm per 82 kg dalla grande esperienza. Maurizio ha militato nella passata stagione tra le fila della Kienergia Rieti in serie A2 (6 punti di media e qualche gara in doppia cifra) ed è sceso in B1 in questa stagione a Chieti.

Nativo di Volterra, ha trascorso ben 10 stagioni con la canotta di Cecina, affermandosi nella categoria cadetta.

Nella stagione 20162017 si trasferisce a Cassino, team con il quale, nell’annata successiva conquista la promozione in serie A2 (11 punti di media) alla final four nel 2018, quella che vide promossa anche la Baltur Cento. Dopo le esperienze a Matera (9 punti di media), Fabriano (7) e Omegna (10), Maurizio si trasferisce alla Kienergia Rieti, dove, prima di esser confermato in A2, mette a segno 9 a partita. Difensore dalla buona mano oltre il perimetro (36%), rappresenta il profilo di energia ed esperienza che manca al reparto esterni. Resta da capire se Chieti farà mosse in uscita.