Etrusca San Miniato sconfitta da Oleggio: 92-84 in una partita altalenante

L’Etrusca San Miniato ha subito una sconfitta pesante con un punteggio finale di 92-84 contro Oleggio, al termine di una partita che ha alternato momenti di buon gioco e altri di grande difficoltà. La gara si è aperta con un avvio equilibrato, con entrambe le squadre che si sono alternate al comando, concludendo il parziale con un vantaggio di 28-23. Il vero punto di svolta è arrivato nel secondo quarto, quando la squadra di San Miniato ha vissuto una fase difficile. La difesa è diventata più molle e Oleggio ha approfittato degli errori dei padroni di casa per infliggere un parziale di 23-7, portandosi così sul 51-30 all’intervallo. Nonostante il buono stato di forma mostrato in avvio, i ragazzi di San Miniato non sono riusciti a reagire in tempo.

Al ritorno dagli spogliatoi, San Miniato ha cercato di scuotersi mettendo maggiore intensità in difesa e cercando di trovare ritmo in attacco, tuttavia Oleggio ha continuato a mantenere il controllo, riuscendo a chiudere il terzo quarto sul 75-58. Nel quarto finale, San Miniato ha dato il massimo, sfruttando anche la stanchezza degli avversari ma Oleggio è riuscita a mantenere la calma nei momenti cruciali e ha portato a casa una vittoria importante per il proprio cammino, mentre per San Miniato la pausa pasquale offrirà un’occasione per ricaricare le energie in vista dell’ultima trasferta.

Andrea Martina Torre