Fabo Herons, test impegnativo. Al PalaTagliate arriva Sant’Antimo

Il passo falso casalingo contro Piombino di due settimane fa è ormai alle spalle ma la Fabo Herons Montecatini ha più che mai bisogno di tornare a fare del PalaTagliate un proprio prezioso alleato: l’occasione si presenterà questo pomeriggio alle 17, quando sul parquet del palazzetto lucchese gli uomini di coach Federico Barsotti si ritroveranno davanti la Malvin PSA Sant’Antimo. Non la proverbiale squadra materasso a dire la verità, anzi: i partenopei, arrivati ai playoff lo scorso anno, hanno trovato il modo di essere ancora competitivi anche dopo aver perso, oltre all’esperienza di Cantone, anche i vari Gallo, Kamperidis e Quarisa e sono ancora lì, in bagarre. Non a caso coach Federico Barsotti (foto) considera la sfida alla formazione allenata da Marco Gandini un vero e proprio scontro diretto: "A questo punto del campionato le partite iniziano ad avere una valenza anche dal punto di vista della graduatoria, non tanto in chiave Coppa Italia, penso più a lungo termine: il nostro obiettivo è arrivare nelle prime sei posizioni e diventa importante vincere per tenere lontana dal sesto posto una squadra come Sant’Antimo, che è fra quelle compagini che possono inserirsi nella lotta per l’accesso diretto ai playoff – analizza il tecnico –. Per farlo abbiamo lavorato molto negli ultimi giorni sull’attacco, sappiamo che alcune caratteristiche della nostra fase offensiva possono dare fastidio ai nostri avversari e su quelle ci siamo concentrati".

In difesa invece occhi puntati sul talento di Diego Jordan Lucas e soprattutto dello straniero Marshall Nelson (fin qui 17 punti di media a partita per lui), ma non solo: "Lucas lo conosciamo per averlo affrontato l’anno scorso quando era a Caserta e sappiamo quanto possa essere pericoloso, Nelson è un giocatore fuori categoria che offensivamente sa fare tutto ma non sottovaluterei l’impatto sotto canestro di Lenti – osserva Barsotti – Oltre che fare attenzione sugli esterni dovremo dunque presidiare bene l’area, Klyuchnyk sarà chiamato ad un’altra prova di grande sostanza dopo quella di Ravenna e sono sicuro che risponderà presente anche stavolta". Il condottiero degli "aironi" fa poi il punto sugli infortunati: "Benites ha provato a fare qualcosa in settimana ma se dicessi che è nelle condizioni di giocare direi una bugia, valuteremo un suo eventuale impiego a scartamento ridotto a ridosso della palla a due. Mastrangelo è passato dalla condizione di infortunato a quella di rientrante: lo reinseriremo gradualmente negli allenamenti ma sul rientro in campo occorre essere cauti".

Filippo Palazzoni