Faye si prende l’Oscar: "Ringrazio i compagni"

"Sono davvero onorato e grato di aver ricevuto questo premio, voglio ringraziare tutti i compagni di squadra che ho avuto in questi anni e tutte le persone incredibili che mi circondano e che ogni giorno mi fanno crescere come persona e come giocatore. Senza dimenticare Beppe Mangone e Francesco Ruffolo".

A poche ore di distanza dalla consegna degli ‘Lba Awards’ ovvero gli ‘Oscar’ della Legabasket, Momo Faye - premiato come miglior Under 22 della scorsa stagione – ha voluto ringraziare tutte le persone che lo hanno aiutato a conseguire questo risultato straordinario. Un pensiero speciale è andato a Beppe Mangone - ex assistente di coach Priftis e apprezzatissimo ‘player development’ ora all’Olimpia Milano - e il preparatore fisico Ruffolo, un ragazzo che sta lavorando lontano dai riflettori, ma che con ‘Momo’ sta facendo un percorso eccezionale dal punto di vista della crescita atletica e muscolare. Se pensiamo che fino allo scorso ottobre il pivot classe 2005 della Unahotels non aveva mai giocato tra i professionisti, il quadro di questo piccolo ‘miracolo sportivo’ è completo.

Faye, in poche parole, nel giro di 9-10 mesi è passato dall’essere un esordiente (sconosciuto alla maggior parte degli addetti ai lavori…) fino a diventare uno dei centri più forti e performanti dell’intera Serie A, al di là della categoria ‘Under-Over’. Una crescita talmente straordinaria da suscitare l’interesse di diverse franchigie Nba che lo scorso giugno lo hanno voluto vedere da vicino in alcuni ‘tryout’ (di fatto dei ‘provini’ di abilità tecniche e fisiche) e che hanno probabilmente solo rimandato l’appuntamento con una scelta al draft. Il ragazzo, che è stato ‘scortato’ alla kermesse da una nutrita delegazione biancorossa che vedeva la presidente Bartoli e capitan Vitali in testa, ha fatto il pieno di complimenti anche attraverso i social.

Tra i primi a scrivere un pensiero tramite Instagram l’ex Langston Galloway ‘Proud of you fratello’ (Orgoglioso di te fratello) a cui si sono accodati anche altri ex compagni come Briante Weber ‘Fratellino Prada è solo l’inizio’ oppure attuali come Smith ‘Orgoglioso di te, ti meriti tutto quello che stai ottenendo’ oppure Grant ‘È solo l’inizio fratello! Verso altri traguardi!’. Un pieno d’affetto che va addirittura oltre i numeri (8 punti, 5 rimbalzi e 1,2 stoppate in 18,4 minuti) con cui Faye ha chiuso la prima stagione in Serie A.

