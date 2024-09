Ferrara Basket annuncia il nuovo main sponsor

Cresce l’attesa per la prima uscita amichevole di Ferrara Basket 2018, prevista per giovedì sera alle 20.30 alla Bondi Arena contro la Cestistica Argenta. La gara, che inizialmente si doveva giocare al Pala Salvatori di Consandolo, si terrà invece nell’impianto cittadino, e ieri la società del patron Maiarelli ha comunicato altre modifiche al calendario della preseason. Restano confermati i test di domenica alle 18 a Cento, contro la Sella di coach Di Paolantonio, e quello successivo del 4 settembre al palasport contro la 4 Torri; i cambiamenti riguardano invece le successive amichevoli. Sabato 7 gli uomini di Benedetto se la vedranno al Pala Ruggi di Imola con l’Andrea Costa (palla a due alle 16), mentre martedì 10 alle 18 l’appuntamento è a San Lazzaro di Savena per la sfida contro Bologna Basket. Venerdì 13 si ritorna alla Bondi Arena per affrontare la Virtus Imola (ore 18.30), mentre il precampionato biancazzurro si concluderà nel weekend del 21 e 22 settembre, con un torneo quadrangolare organizzato proprio da Ferrara Basket. Alle 18 di sabato 21 è prevista la prima semifinale tra New Flying Balls Ozzano e Guerriero Padova, alle 20.30 scenderanno in campo Drigo e compagni contro Basket 2000 Reggio Emilia; domenica 22, finalina per il terzo posto alle 17 e ultimo atto alle 19.30.

Da ieri mattina ha cominciato ad allenarsi coi compagni anche l’ultimo arrivato Ramiro Santiago, che dovrebbe giocare qualche minuto già dall’amichevole di giovedì sera contro Argenta. Oggi la società annuncerà in una conferenza stampa il suo nuovo main sponsor, che sarà un’importante azienda legata al territorio: dopo un’annata senza sponsor principale, dunque, la prima squadra di basket cittadina torna ad essere affiancata dal nome di un’impresa, per di più con radici in città.

Jacopo Cavallini