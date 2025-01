Ferrara Basket. Presentata la partnership con Txt Spa

Ferrara Basket ha annunciato ieri la partnership sottoscritta con l’azienda Txt, con un accordo che trova corrispondenza e si declina sul sociale. Txt Spa, leader nazionale nella distribuzione di libri scolastici, torna ad affiancare Ferrara Basket sulla base di un calendario condiviso di iniziative in cui la pallacanestro di vertice ferrarese supporta il mondo dei giovani e dei diversamente abili. "Siamo felici di supportare le iniziative di Ferrara Basket, che avvicinano i giovani a valori importanti come il rispetto, l’inclusività e l’educazione civica, dichiara Mauro Padovani (nella foto), fondatore e presidente di Txt. "Per noi il ruolo di una società sportiva deve anche essere un riferimento per il territorio e la collettività. Siamo orgogliosi di aver condiviso questa visione con TXT Spa", ha detto Riccardo Maiarelli.