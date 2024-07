Ferrara cerca un ’big’. Romondia a Pescara

Entro la fine di questa settimana Ferrara Basket dovrebbe chiudere i primi colpi in entrata e cominciare a dare un’impronta al proprio roster, che conterà certamente dei riconfermati Ballabio, Marchini e Yarbanga, oltre che dei giovani Braga e Dioli, molto apprezzati da coach Benedetto e in pianta stabile nel rinnovato organico biancazzurro. Ieri la società ha salutato il play classe 2005 Riccardo Romondia (nella foto), che nelle idee del ds Pulidori e del tecnico reggino avrebbe rappresentato la quarta riconferma, ma il ragazzo ha legittimamente scelto di giocarsi altrove le sue chance, precisamente a Pescara. Il parco dei piccoli sarà completato da un giocatore ‘fuori categoria’: non il baby di Cremona Tommaso Vecchiola dunque, restano in auge i nomi di Laganà e Diomede, entrambi già allenati da Benedetto, ma non è escluso che Ferrara possa cogliere un’opportunità sul mercato estero. Nello spot di "3" l’obiettivo è chiudere per la coppia Turini-Solaroli: il primo grande realizzatore mentre il secondo più difensore, quindi complementari tra loro. Sotto canestro è sfumato l’arrivo del lungo Giulio Martini, che ha preferito la B1 e giocherà ad Agrigento, nel ruolo di ala forte proseguono i contatti col veterano Giulio Casagrande.

Jacopo Cavallini