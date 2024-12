Filippo Guerra guida la Stosa Virtus verso la sfida decisiva contro Arezzo

L’ultimo arrivato in casa Stosa, il playmaker classe 97 Filippo Guerra (nella foto), ha messo una firma importante sulle ultime due vittorie della compagine di coach Evangelisti. L’impatto del numero 33 della Virtus è stato super sia in termini di punti e gestione, ma soprattutto in quanto a equilibrio tattico e leadership. La prestazione di domenica pomeriggio a Castelfiorentino da 22 punti e 24 di valutazione ne fanno certamente l’mvp di una gara che per i rossoblu valeva tantissimo per il morale e la classifica. Adesso la Stosa è attesa dall’ultimo impegno del 2024, la gara di domenica prossima al PalaCorsoni contro Arezzo che all’andata inflisse una sonora sconfitta alla truppa senese.

"Ho trovato un bellissimo ambiente – commenta il giocatore nativo di Gialdo Tadino – molto familiare, in cui sono stato accolto veramente molto bene. Mi sono integrato subito alla perfezione nel gruppo e devo dire che è stato piuttosto facile vista la giovane età della squadra. Per il momento le impressioni sono tutte molto positive".

Guerra rivolge subito lo sguardo al prossimo impegno che attende Olleia e soci nell’ultima gara del 2024: "La prossima partita che ci attende contro Arezzo sarà certamente molto difficile e dura, come del resto lo sono state le ultime che abbiamo affrontato. Per noi comunque le partite che rimangono da giocare da qui alla fine della prima fase – prosegue il playmaker rossoblu – saranno tutte quante delle finali. Il nostro obiettivo è quello di rimanere agganciati quanto più possibile al sesto posto. Vogliamo provarci in tutti i modi per cui ci sarà da lottare in qualsiasi modo e in ogni momento della partita per provare a vincere".

Infine il giocatore lancia un appello al pubblico rossoblù, presente in buon numero anche nell’ultima trasferta a Castelfiorentino.

"Ho trovato un pubblico molto caloroso e presente. Aspettiamo tutti i nostri tifosi al palazzetto domenica prossima – conclude il play della Stosa Virtus, Filippo Guerra – per finire l’anno in maniera positiva e per provare a vincere una partita per noi assolutamente fondamentale. Sono sicuro che come già accaduto nelle ultime uscite sapranno darci una spinta in più per arrivare tutti insieme all’obiettivo".