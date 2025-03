Final Four: Montecatini c’è. La T Gema vola in finale. Stanic cambia l’inerzia. Legnano ko, ora Roseto

Sae Scientifica

74

La T Tecnica Gema

84

SAE SCIENTIFICA LEGNANO: Oboe 3, Sodero 8, Raivio 23, Mastroianni 11, Quarisa 6; Gallizzi 8, Agostini 7, Scali 6, Fernandez 2, Lavelli ne, Veronese ne. All. Piazza.

LA T TECNICA MONTECATINI: Burini 4, Passoni 6, Toscano 15, D’Alessandro 11, Bedin 17; Stanic 16, Acunzo 9, Savoldelli 6, Di Pizzo, Cellerini ne, Albelli ne, Chiarini ne. All. Del Re.

Arbitri: Spessot e Rinaldi.

Parziali: 25-22, 46-39, 57-62.

Il feeling fra Montecatini e la Coppa Italia di Serie B Nazionale non si è ancora esaurito. A dodici mesi esatti dal trionfo degli Herons la città delle Terme torna a giocarsi la coccarda tricolore grazie all’altra sua rappresentante, La T Tecnica Gema, che pur senza Chiarini, in panchina con le stampelle per una brutta scavigliata rimediata in allenamento, regola la Sae Scientifica Legnano col punteggio di 74-84. Dopo un primo tempo di sofferenza i rossoblù cambiano marcia nei secondi due quarti: oltre a Stanic, Toscano e Bedin (top scorer con 17 punti) a salire in cattedra è la difesa, che limita i Knights a soli 28 punti. E oggi sarà finale contro la Liofilchem Roseto, che nell’altra semifinale ha piegato all’ultimo (78-75) la Tav Treviglio Brianz.

La cronaca. Due canestri in fotocopia di Bedin e D’Alessandro smussano il grande avvio di Mastroianni, autore di tutti i primi 5 punti di Legnano. Parte forte anche Raivio: lo statunitense con passaporto tedesco infila 9 punti consecutivi conditi da due triple e fa volare i Knights sul 21-13. La T Gema è farraginosa e un po’ troppo frettolosa nella costruzione, Del Re allora va di doppio play inserendo sia Stanic che Savoldelli e le cose migliorano per i rossoblu, anche se Legnano resta avanti alla prima sirena.

L’asse Acunzo-Stanic funziona, ma ancor di più funziona D’Alessandro sotto canestro: il numero 11 accarezza la doppia cifra grazie al canestro con libero supplementare del pareggio (27-27), poi arriva anche il sorpasso con il centro in contropiede di Stanic che costringe Piazza a chiamare un time-out più che mai fruttuoso, perché da esso scaturisce un parzialone di 10-0 ispirato da Gallizzi e Mastroianni. La T Gema risponde con alcune pregevoli esecuzioni corali che mandano a canestro Bedin (due volte) e Toscano, Gallizzi però è in trance agonistica e ne mette altri 5 per il nuovo +7 Legnano. I 4 punti lasciati lì da Bedin e D’Alessandro, fin lì i migliori in casa termale, pesano sui tentativi di recupero degli uomini di Del Re, che vanno al riposo lungo sotto 46-39.

Al rientro dagli spogliatoi ruggiscono i leoni e in un amen recuperano il terreno perduto nei venti minuti iniziali con un break di 10-3. A Stanic però non basta, così l’argentino si inventa dal nulla anche la bomba del nuovo +3 rossoblù: se il secondo quarto era stato dominato da Gallizzi, il terzo periodo diventa una masterclass del 41enne ex Fabriano. Nell’ora più buia Legnano però tiene fede alla sua anima battagliera e si aggrappa al match con le unghie e con i denti: Agostini sbaglia tanto ma poi è decisivo nel riportare a contatto i suoi, che all’alba dell’ultimo e decisivo periodo sono ancora lì (57-62).

Nonostante le triple di Savoldelli e Toscano Montecaitni non riesce a scrollarsi di dosso gli avversari, un po’ perché Raivio torna a fare il Raivio e un po’ per i viaggi in lunetta regalati a Sodero prima e Oboe e Scali poi. Scampato il pericolo i termali piazzano l’allungo decisivo grazie alla tripla di Toscano e al jumper di Passoni. Con i propri lunghi in panchina causa falli e senza più energie Legnano alza bandiera bianca, Stanic converte così i liberi della sicurezza.

Filippo Palazzoni