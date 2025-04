Firenze Academy supera Green Le Mura Spring 62-51 nel campionato di basket femminile

Il Pagliaccio 62 Green Le Mura Spring 51

IL PAGLIACCIO FIRENZE ACADEMY: Montesi, Amato 4, Bellandi, Marconi ne, Calviani 3, Rossi 19, Salvetti 4, Filoni ne, Torricini 20, Tenerani 1, Ceccanti ne, De Luca 11. All.: Corsini. GREEN LE MURA SPRING: Cerri 2, Capodagli ne, Caredio, Dianda 11, Morettini 4, Rapè 2, Geremei 4, Valentino 8, Maffei 14, Michelotti 2, Papa, Paulsson 4. All.: Ferretti. Arbitri: Dori di Pergine Valdarno e Lodovichi di Impruneta. Note: parziali 15-10, 33-23, 45-38.

FIRENZE - Sconfitta inaspettata per il Green Le Mura Spring sul parquet del Firenze Academy. Una battuta d’arresto che cambia nulla per entrambe. Il primo quarto inizia con Paulsson che muove il tabellone e con le padrone di casa che rispondono con Rossi e Salvetti. Dopo due liberi di Torricini si sblocca anche Maffei, su rimessa dal fondo di Michelotti: le fiorentine tentano l’allungo con Torricini e Rossi ed il primo quarto va in archivio sul 15-10. Secondo periodo sulla falsariga del primo, con Firenze che gioca con schemi semplici per liberare le tiratrici ed il Green Le Mura che soffre la conduzione "improvvisata" della coppia arbitrale. Nei secondi finali dalla lunetta Dianda (1 su 2) e Geremei (2 su 2) fissano il match all’intervallo lungo sul 33-23. Al rientro la prima a realizzare è Morettini in incursione; poi Dianda. Risponde subito Firenze con un piazzato, un libero ed una tripla di Rossi. E il terzo quarto si chiude sul 45-38. Ultimo tempino e subito botta e risposta tra Rossi e Valentino, come per il resto della frazione, a tutto vantaggio delle padrone di casa. Calviani e Torricini, poi Valentino su rimbalzo, dopo altro lancio di Paulsson fissano il finale sul 62-51.

"Faccio i complimenti alle avversarie – ha commentato Ferretti – che hanno giocato con un atteggiamento migliore del nostro fin dall’inizio. Le mie ragazze devono essere concentrate per tutti i 40’ e la sconfitta ci serva per esperienza anche in vista delle prossime partite". L’ultima gara della prima fase di campionato è prevista sabato 19 aprile (ore 17.30) al "Palatagliate", contro Ceprini Costruzioni Orvieto.

Alessia Lombardi