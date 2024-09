Florence, i primi 50 anni. L’entusiasmo non passa

Cinquant’anni di gioventù, di successi e di ripartenze. Li ha appena compiuti la Florence Basket: società fondata nel settembre 1974 da un gruppo di appassionati e diventata nel tempo un punto di riferimento per la pallacanestro maschile e femminile anche se quest’ultima fu inserita nei programmi solo qualche anno più tardi diventando però fino ad oggi l’attività prevalente. Nel 1976 nacque anche il settore del minibasket. L’attività agonistica continua a crescere e nel 1983 la squadra femminile conquista la promozione in serie B aprendo la strada a traguardi sempre più grandi. Sotto la presidenza di Marcello Baracchi è promossa in A2 e nel 1988 approda in A1 consolidandosi nell’élite del basket italiano.

A Baracchi succede Alessandro Fiesoli e col suo successore Paolo Ricci – che la guida ancora oggi – la Florence Basket si distingue anche nel settore giovanile raggiungendo sei partecipazioni alle finali nazionali nelle categorie juniores, cadette e allieve, e cura l’organizzazione dell’All Star Game femminile, con grande partecipazione di pubblico e lusinghieri consensi. Nel 2001, a causa di difficoltà logistiche ed economiche, la società si trasferisce a Montecatini Terme fondendosi con l’Honey Basket ma nel 2003, chiusa definitivamente questa momentanea parentesi, rientra a Firenze e al suo "vecchio" palazzetto di San Marcellino, riprendendo il suo cammino con nuovi successi, che culminano nel 2007 con il ritorno in Serie A. Ma i tempi si fanno difficili, i problemi non mancano, poi arriva il Covid col conseguente aumento dei costi di esercizio e di quelli energetici, e la Florence Basket femminile continua a brillare, ma solo nei campionati minori. Si arriva così ai giorni d’oggi, quando la società volta pagina e inizia una nuova vita.

"Ripartiamo dai giovani – spiega Ricci – con lo stesso entusiasmo col quale iniziammo mezzo secolo fa. Le ragazze, con la partecipazione ai campionati di categoria, i maschi con quello di Promozione. Sono altri scenari ma la filosofia della nostra società non è cambiata di una sola virgola: promuovere il basket era e rimarrà sempre il nostro obiettivo e lo faremo con gioia guardando con orgoglio al passato e con fiducia al futuro".