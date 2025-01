Foglietti Un pesarese sulla via del Bramante

Serie B Interregionale. Questa sera alle 20.30 il Bramante sarà impegnato a Roseto, allenata dal pesarese Stefano Foglietti. "Saremo impegnati in trasferta su un campo difficile – avvisa coach Massimiliano Nicolini –. Affronteremo una squadra forte che sta attraversando un ottimo periodo, reduce da due nette vittorie consecutive con Loreto e Recanati. Siamo appaiati in classifica e ci stiamo giocando il sesto posto, utile per poter accedere al play-in Gold". Nicolini continua la sua presentazione: "Noi siamo usciti sconfitti nel turno casalingo contro Ozzano, ma abbiamo dimostrato di poter reggere il confronto con le prime della classe. Dovremo continuare ad esprimerci su un buon livello e con tanta determinazione per giocarci le nostre carte per tutti i 40’".

Dunque una sfida spartiacque per i pesaresi che sabato giocheranno per il 6° posto a cinque giornate dal termine della prima fase. Attualmente gli uomini di coach Nicolini condividono proprio con gli abruzzesi la sesta piazza, ma i rosetani sono avanti in virtù della vittoria all’andata al PalaMegabox con il punteggio di 62-74.

Invece domani alle 18 al Palasport di Castelraimondo l’Italservice Loreto sarà ospitata dalla Vigor Matelica. Entrambe le formazioni guidano la classifica con 24 punti. Andri Jareci torna sul successo di domenica scorsa in casa contro il Castel San Pietro, fondamentale: "I primi minuti dello scorso match sono stati intensi, serrati, ma poi siamo riusciti a prendere un buon distacco, mantenendo il vantaggio fino alla fine con solidità. Tutti hanno dato il loro contributo, dai titolari ai giocatori subentrati dalla panchina. Dopo la precedente sconfitta, la vittoria è apparsa ancora più dolce: una vera iniezione di fiducia in vista della sfida col Matelica". Il n.23 commenta la sua buonissima prestazione: "Mi sento benissimo, soprattutto dopo la vittoria. Sono contento di come ho giocato, ma sono anche consapevole di poter fare molto di più. Il mio obiettivo è diventare il miglior giocatore che penso di poter essere. Per quanto riguarda i traguardi della squadra, l’obiettivo non è altro che vincere il campionato con questa maglia". Ora però testa al Matelica: "Questo match significa molto perché c’è in palio il primo posto solitario della classifica. Loro arriveranno motivati, giocano in casa e vogliono riscattare la sconfitta maturata nell’incontro di andata. Me li immagino aggressivi, in virtù dell’assenza di Santucci, ma noi ci faremo trovare pronti".

b. t.