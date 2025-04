Folgore Fucecchio: sfida decisiva contro Cus Pisa per la salvezza in Serie C Unica

Match-point salvezza domani sera nel torneo di Serie C Unica per la Folgore Fucecchio Boldrini Selleria. Alle 18, infatti, al palazzetto di Fucecchio arriva il fanalino di coda Cus Pisa e i biancoverdi hanno un solo risultato per poter festeggiare senza dover ricorrere ai play-out: vincere. Se la squadra di coach Pistolesi dovesse infatti chiudere a quota 22, anche nell’ipotesi che San Vincenzo, Bottegone e Sansepolcro terminassero con lo stesso bottino, capitan Gazzarrini (nella foto di Pettinati Communication) e compagni sarebbero comunque noni, ultimo posto utile per la salvezza diretta, in virtù della classifica avulsa relativa agli scontri diretti: Sansepolcro 10; Folgore 8; San Vincenzo 4; Bottegone 2. Sulla carta l’impegno non è proibitivo visto che i pisani sono matematicamente retrocessi e vengono da 5 sconfitte consecutive. Anche il risultato dell’andata parla chiaro: più 22 per la Folgore che si impose 57-79. Intanto la società ha fatto appello a tutti i tifosi perché riempiano le tribune del palazzetto e siano il ‘sesto uomo’ in campo.