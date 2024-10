Folgore Fucecchio, trasferta impegnativa. I biancoverdi nel fortino della Fides Montevarchi

Trasferta impegnativa per la Folgore Fucecchio, ospite oggi della Fides Montevarchi (palla a due alle 18 al Pala Monteva). I padroni di casa vengono dal successo esterno sul campo del Valdisieve per 79-84 mentre nel debutto casalingo di sabato scorso i fucecchiesi sono stati superati a domicilio dall’Union Prato. Tuttavia nella prima parte del match i biancoverdi hanno disputato una buona partita, salvo pagare un rientro troppo morbido dagli spogliatoi. Questo pomeriggio servirà quindi dare continuità a quanto di buono fatto sette giorni fa e limitare al minimo i cali di tensione e le distrazioni. Del resto dall’altra parte la squadra di coach Pistolesi si troverà una compagine solida e di qualità che ad un roster già competitivo ha aggiunto giocatori del calibro di Neri, tanta esperienza in B Nazionale ed un buon campionato in A2, e Quaglia, esperto giocatore con un passato speso a giro per l’Italia tra Serie A e B. L’anno scorso, dopo aver perso di appena due punti davanti al proprio pubblico la Folgore colse proprio a Montevarchi la sua unica vittoria della stagione regolare. (Nella foto di Pettinati la guardia della Folgore Matteo Calugi).