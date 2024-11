Forlì Basket Unieuro Livorno 67-69: peggior partita della stagione per i biancorossi

Forlì , 2 novembre 2024 – Forlì crolla contro la Libertas Livorno. Alla peggior prestazione stagionale, i biancorossi cedono tra le mura amiche 67-69, non riuscendo ad invertire la rotta in un finale bollente costellato dagli errori.

Harper (22) e Parravicini (15) gli unici che hanno provato a inventare qualcosa, in una serata particolarmente grigia. Harper si fa sentire in avvio (8-7), ma la Pallacanestro 2.015 nella prima frazione fatica a costruire attacchi pericolosi e cede il fianco ad una serie di transizioni livornesi. Gli ospiti, in avvio di secondo quarto, arrivano così addirittura a toccare il +9 (13-22). Tavernelli e Parravicini danno la scossa (23-23), quindi un nuovo mini-break vale il vantaggio (28-26). Tutto, però, resta estremamente in equilibrio: 34-32 alla pausa lunga. Nel terzo quarto Forlì resta avanti, con Harper e Pascolo (38-34, poi 48-46) a rispondere alle sortite offensive di Italiano. I biancorossi faticano però a costruire nella metà campo offensiva e, in apertura di ultimo periodo, accusano il colpo: break di 0-8 e punteggio sul 56-60. L’Unieuro non riuscirà più a mettere la testa avanti. Nel finale impatta con Harper (64-64), ma sbaglia di tutto dalla lunetta (0/6 negli ultimi 3’) ed è costretta ad inchinarsi.