Forlì non può rilassarsi: c’è subito Milano. Un altro scontro diretto da non fallire

Il successo in volata, conquistato nel recupero infrasettimanale contro Avellino, dà slancio all’Unieuro che stasera alle 18 attenderà al Palafiera l’Urania Milano, per un’altra sfida pesantissima per la corsa playoff. Forlì, che ha ora agganciato a quota 40 Cantù (che ha una partita in meno) e Fortitudo, cerca un’altra vittoria che possa consentire a Perkovic e compagni di consolidare il proprio posizionamento in piena zona playoff. Ed è un altro scontro diretto: l’Urania è a -2 con un turno da recuperare. E con una classifica così corta, ogni sconfitta comporta perdere posizioni.

Insomma, oggi sarà tutt’altro che semplice, contro una formazione piena di talento e in cerca di riscatto, dopo i due ko consecutivi maturati nelle ultime due uscite contro Bologna (75-66) e nel derby contro Vigevano (63-70). Tratto distintivo della formazione allenata da coach Marco Cardani è l’importanza degli italiani nelle gerarchie offensive: certo è che poter contare su due giocatori dal fulgido talento come Alessandro Gentile, ex Nazionale e secondo miglior marcatore del torneo con quasi 19 punti di media a cui aggiunge anche 4 assist, e Andrea Amato (13 punti e quasi 6 assist a gara) rappresenta un importante plus per la categoria.

I due americani, invece, sono due giocatori estremamente solidi e ben calati nel sistema: Giddy Potts, alla sua terza stagione in maglia Wildcats, è un esterno dalla fisicità importante e dalla capacità di salire di livello nei momenti chiave (12 punti e 5 rimbalzi a partita), mentre Ike Udanoh, veterano con una lunga carriera nel massimo campionato italiano, è un lungo di grande quantità su entrambi i lati del campo (vicino alla doppia doppia di media per punti e rimbalzi). Il quintetto è completato dall’ala Gianmarco Leggio (7 punti ad allacciata con il 42% dall’arco), mentre dalla panchina importante è il contributo dei due esterni Luca Cesana (7 punti in 18’) e Lorenzo Maspero (6 punti e 3 assist a partita), oltre a quello di Matteo Cavallero, enfant du pays che negli anni si è ritagliato un ruolo importante in squadra. Chiude le rotazioni il lungo, scuola Stella Azzurra, Kevin Ndzie.

Insomma non sarà una gara facile per Harper e soci, che già faticarono le proverbiali sette camicie nella gara di andata, partendo fortissimo (3-22 a metà primo quarto), per poi sbancare l’ex PalaLido con un canestro (probabilmente fuori tempo massimo) di Luca Pollone per 80-82. Contro un attacco che gira a meraviglia, con ben 18 assist a gara (solo la Fortitudo fa meglio), e una delle migliori difese del torneo con 75 punti di media realizzati, servirà una Unieuro solida ed applicata.

"Dopo soli 3 giorni torniamo in campo per un altro scontro diretto che ci vedrà affrontare una squadra che può contare su atletismo e tanti giocatori di talento – mette in guardia coach Antimo Martino –. Al di là di Gentile, Amato o Potts, l’Urania Milano riesce a trovare risorse importanti nel collettivo, che sono alla base dell’ottima stagione che stanno disputando. Servirà un extra sforzo da parte di tutti per provare a vincere una partita che si preannuncia avvincente ed equilibrata".