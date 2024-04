Forlì prima in classifica due anni di fila. Cammino da record. E può migliorarsi

Dodici mesi dopo la cavalcata che, lo scorso anno, condusse Forlì a un passo dalla promozione in massima serie, la formazione biancorossa prova oggi a ripetere la stessa impresa. Auspicabilmente con un esito differente rispetto allo 0-3 subito per mano della Vanoli Cremona in finale playoff. Nonostante una formula diversa per quanto riguarda la seconda fase, la Pallacanestro 2.015 sta finora ripercorrendo esattamente il cammino della stagione precedente. Tagliando traguardi prestigiosi e tutt’altro che scontati.

L’Unieuro, forte dei 50 punti messi finora in cascina a fronte di 25 vittorie in 30 partite (18 su 22 nella prima fase), è già certa di essere ‘padrona’ in solitaria del girone Rosso 2023/24. Il sorpasso era arrivato a inizio febbraio, al termine della prima fase del campionato, chiusa in vetta da Forlì a quota 36 punti, a +2 sulla Fortitudo Bologna. Una supremazia ‘raddoppiata’ che conferma le grandi potenzialità di Cinciarini e compagni.

Nel campionato 2022/23 il ruolino di marcia fu il medesimo. Primo posto a quota 40 punti, frutto di 20 vittorie e 4 stop, nel girone Rosso, senza considerare i match con Ferrara (poi esclusa). Piazzamento poi ribadito pure nel girone Giallo della seconda fase, chiuso da Forlì davanti a tutte le altre big della categoria con 16 punti in saccoccia. Attenzione: ogni squadra manteneva all’attivo le vittorie conquistate negli scontri diretti. I biancorossi conquistarono effettivamente cinque vittorie in sei gare, cadendo solo dinanzi alla ‘solita’ Vanoli Cremona nel match di andata giocato al Palafiera.

In totale, dunque, l’Unieuro conquistò complessivamente 25 vittorie in 30 incontri disputati prima dei playoff. È lo stesso identico ruolino di marcia attuale, quando però mancano ancora due partite: un’ulteriore conferma della bontà del percorso sinora compiuto dai biancorossi, se mai ce ne fosse bisogno. se Forlì battesse anche Cantù (domani) e Latina (domenica 21 aprile) salirebbe a 27 affermazioni su 32 gare. E migliorerebbe addirittura l’83,3% di vittorie conseguite. In tutti gli altri casi rimarrebbe leggerissimamente al di sotto. Curiosità: contando le due partite con Ferrara (che per gli annali non sono mai esistite) le prime due fasi della stagione 2022/23 si sarebbero chiuse con 26 vittorie su 32. Un dato che Forlì potrebbe eguagliare anche con una sconfitta. Va detto, in ogni caso, che numeri alla mano stiamo parlando del campionato più vincente della storia del basket forlivese, tra A1 e A2: la ‘nuova’ Unieuro si confronta con un paragone altissimo.

Dodici mesi fa la ceralacca sul primo posto era stata messa alla penultima gara della fase a orologio (vittoria agevole su Treviglio), impiegando dunque 40’ in più rispetto ad oggi. Anche il ruolino di marcia odierno risulta essere leggermente più positivo: i biancorossi sono reduci da tre vittorie consecutive. Soltanto Torino, esattamente un mese fa, è riuscita a fermare la corsa di un’Unieuro che, nel complesso, ha centrato ben undici successi nelle ultime dodici uscite (13 su 14 contando la Coppa Italia). Nella stagione 2022/23, invece, Forlì, dopo otto vittorie di fila, si imbatté in due ko uno dietro l’altro tra l’ultima giornata del girone Rosso (72-70 in casa della Fortitudo) e la prima del Giallo (60-64 con la Vanoli). Poi arrivarono cinque hurrà consecutivi prima dei playoff: i biancorossi possono eguagliarli continuando a vincere in questo scorcio finale.