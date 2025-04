Forlì sfida Cento: scontro decisivo per la serie A2 alla Baltur Arena

L’ultima fatica della regular season della Pallacanestro 2.015, domenica, sarà sul campo di Cento. Una sfida particolarmente sentita sulle due sponde e, per l’occasione, piuttosto delicata anche per le classifiche delle due contendenti. Forlì è chiamata a blindare il quarto posto, mentre gli emiliani si giocano la permanenza diretta in serie A2. La Baltur Arena si preannuncia dunque inevitabilmente torrida. Non è certo una novità a quelle latitudini, ma nonostante tutto ciò, l’Unieuro, nel recente passato, è comunque riuscita a rendere il palasport centese un ‘agevole’ terreno di conquista.

Il club di viale Corridoni, dalla sua fondazione nel 2015 e quindi considerando tutti gli incroci di campionato tra A2 e B, vanta infatti un ruolino di marcia esterno a dir poco invidiabile. In otto trasferte complessivamente sostenute, i forlivesi hanno conquistato ben sei successi a fronte di due soli passi falsi. Di questi ultimi, soltanto uno è arrivato in seconda serie, dal 2018 in avanti, nei cinque confronti andati in scena in Emilia.

Il ko del giugno 2016, in cadetteria, fu prontamente riscattato nel volgere di poche ore. Sì, perché dopo la vittoria in piena regular season (65-71 alla settima giornata) risalendo dal -17 della pausa lunga, gli uomini di Gigi Garelli finirono al tappeto in gara3 della finale playoff (66-73). Una sconfitta che però non minò minimamente le velleità dell’Unieuro. Nonostante il divieto di trasferta comminato dal prefetto ferrarese a causa di qualche tafferuglio e l’accensione di un fumogeno, Forlì ebbe la meglio in una gara4 entrata nella leggenda. Con la tripla di ‘Seba’ Vico del 76-78 che regalò la Final Four di Montecatini, spalancando così le porte della promozione.

Le due squadre si ritrovarono poi soltanto nel 2018/19, questa volta in A2. Forlì la spuntò di misura nel match di ritorno di quella stagione (87-89), ma si giocava al PalaSavena di San Lazzaro. Quindi nuovi incroci si registrarono stabilmente soltanto dal campionato 2020/21 in poi. Gli uomini di Dell’Agnello ‘cominciarono’ sul velluto il 24 gennaio 2021 (54-72 il finale), trovando due punti che permisero di issarsi nuovamente in vetta alla classifica in solitaria. Un derby dominato in tutti i sensi: la lotta a rimbalzo finì 52-32 in favore dei romagnoli. Un anno più tardi, il 6 febbraio 2022, ecco però il fragoroso inciampo, con la squadra ospite mai davvero in partita fino al 65-45 conclusivo. Una delle peggiori prestazioni offensive di sempre della formazione forlivese.

Da quel momento, la Pallacanestro 2.015 non ha più perso a Cento. Nel febbraio 2023 si giocò in pieno Carnevale e i tifosi forlivesi si presentarono a mo’ di sfottò con i costumi tradizionali dei festeggiamenti. L’Unieuro, sul campo, firmò una prestazione di grande solidità: 58-69, ottenendo, anche in questo caso, la vetta della classifica dopo lo scontro diretto. Nell’ottobre successivo, quindi, il derby della Baltur Arena ha aperto le danze del campionato 2023/24: alla prima giornata di regular season, trascinata dai 17 punti di capitan Cinciarini, Forlì l’ha spuntata 61-78 senza troppi patemi.

Ai precedenti positivi si potrebbe aggiungere Cento come campo neutro: quello della Supercoppa nell’autunno 2020. L’Unieuro battè Torino e Udine e arrivò alla prima finale della sua storia, dove, priva di Terrence Roderick per infortunio, s’inchinò a Scafati. Comunque un ottimo biglietto da visita per presentarsi domenica pomeriggio al cospetto della squadra di Di Paolantonio.