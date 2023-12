Forlì, un 2023 da incorniciare: "Entusiasmo in continua crescita"

La Pallacanestro 2.015 ha celebrato lunedì sera il tradizionale rito della cena degli auguri di Natale nel suggestivo scenario della Chiesa di San Giacomo, all’interno del complesso museale del San Domenico. Una serata all’insegna dei sorrisi e della solidarietà con 260 persone presenti che hanno animato i tavoli allestiti in una location speciale. La famiglia del basket forlivese sì è quindi ritrovata al completo: i soci della Fondazione, la squadra, lo staff tecnico, i rappresentanti dei team giovanili, i partner, gli sponsor e numerosi amici biancorossi, fra cui il sindaco Gian Luca Zattini e l’assessore comunale Paola Casara. Tra un brindisi e l’altro sono andate all’asta le maglie dei giocatori Xavier Johnson, Kadeem Allen e Daniele Cinciarini e alcune personalizzate per una somma di oltre 2mila euro che, insieme al ricavato della vendita dei biglietti della lotteria, andranno in beneficienza. Destinatari l’Anffas, associazione che supporta le famiglie e le persone con disabilità intellettive e disturbi dello sviluppo e Ior, l’istituto oncologico romagnolo, impegnato nella lotta alle malattie tumorali.

"Siamo partiti in pochi otto anni fa – ricorda Giancarlo Nicosanti, presidente Pallacanestro 2.015 – e ora siamo in tanti intorno a una squadra che ha raccolto un anno di risultati straordinari. Un 2023 veramente incredibile, culminato nella finale playoff purtroppo perduta, ma che ha segnato una stagione che ci ha riempito di orgoglio. Ora siamo ripartiti con una squadra profondamente cambiata in un campionato sicuramente più difficile ed equilibrato, con un livello tecnico più alto, ma siamo ancora in testa alla classifica". Nicosanti ricorda che da ieri è stata riaperta la campagna abbonamenti per le gare ancora in calendario, "perché ci è stato chiesto da diversi appassionati che vogliono sottoscrivere la tessera, a dimostrazione di una passione sempre crescente. Abbiamo già superato quota 2mila abbonamenti e l’atmosfera che si vive al Palafiera con 4mila tifosi sulle tribune è eccezionale".

Gli fa eco il sindaco Gian Luca Zattini che ricorda come "ci stiamo impegnando in tutta una serie di lavori per migliorare il palasport dal punto di vista delle innovazioni tecnologiche e ambientali. Una società che onora lo sport forlivese in giro per l’Italia e che nel momento tragico del post alluvione donò l’intero incasso della semifinale playoff dei primi di giugno alle popolazioni colpite".

Il presidente del settore giovanile Riccardo Pinza ha ricordato "la vicinanza di tante persone al basket forlivese che sta vivendo un periodo di grandi risultati anche a livello giovanile, con la crescita di nuovi talenti". "Sentiamo l’entusiasmo intorno alla squadra – chiosa il coach Antimo Martino –, che sta andando oltre alle aspettative, un gruppo che lotta e che darà sempre il massimo fino alla fine della stagione".