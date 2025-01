Forlì, un’altra sfida da paura: ecco Torino. Faccia a faccia stasera in cerca di riscatto

Delicata ed importante: così si presenta la sfida in cui questa sera (palla a due alle 20.30) l’Unieuro ospiterà al PalaGalassi la Reale Mutua Torino, per 40’ dal peso specifico elevato per entrambe le formazioni. Dopo i rispettivi brucianti ko di domenica scorsa – quello dell’Unieuro a Livorno e quello dei piemontesi nel fondamentale scontro salvezza contro Cento (71-88) –, le due squadre sono a caccia di punti importanti per il morale e per una classifica fin qui insoddisfacente per tutti: Torino ha bisogno di consolidare la propria posizione in zona play-in e magari avvicinare proprio quell’Unieuro che la precede, ma che sogna di poter tornare a fare qualche passo in avanti e provare a competere per quei playoff che, ad oggi, sembrano davvero lontani.

Reduci dalla brutta prova di Livorno e condizionati dalle probabili assenze questa sera di Matteo Parravicini e Shawn Dawson, che dovrebbero rilanciare la presenza di Demonte Harper nelle rotazioni, i biancorossi dovranno mettere in campo rinnovata grinta e tanta solidità per avere la meglio di una formazione comunque da non sottovalutare.

I gialloblù, infatti, possono contare su due stranieri di ottimo livello: il lungo Ife Ajayi ha numeri importanti, sia in termini realizzativi (17 punti di media con il 41% dall’arco) che di presenza (secondo miglior rimbalzista del torneo con oltre 9 carambole a gara), mentre Kevion Taylor, pur non avendo sempre convinto a pieno, con quasi 17 punti a partita rappresenta comunque una certezza nelle rotazioni degli esterni torinesi.

Dal pacchetto italiano, probabilmente, a Torino si aspettavano qualcosa in più: se Matteo Montano è sempre un fattore con le sue fiammate (quasi 10 punti a gara), Matteo Schina (8+5 assist a gara) e Giovanni Severini sono giocatori più bravi nel lavoro sporco che ad incidere, mentre i giovani Gallo e Ghirlanda non hanno fatto quel salto di qualità su cui in Piemonte si era scommesso in estate.

Oltre a Severini, tra gli ex forlivesi va citato anche Aristide Landi, in forte dubbio per il match a causa di un problema a un piede che lo ha tenuto out nelle ultime settimane. Le rotazioni degli interni nelle file torinesi sono completate da Maximilian Ladurner e dal classe 1998 scuola Ravenna Fadilou Seck.

Interessante sarebbe poi stata anche la sfida in panchina tra Matteo Boniciolli ed Antimo Martino, che si sono avvicendati sulla panchina della Fortitudo Bologna segnandone alcuni dei momenti più importanti della sua storia recente. Boniciolli però è annuciato come assente per motivi di salute: al suo posto conduzione tecnica affidata al primo assistente Alessandro Iacozza.

Anche guardando ai trascorsi, Torino rappresenta una bestia nera per Forlì visto che l’ultima vittoria romagnola in A2 risale al gennaio 1995, quando l’Olitalia battè la Francorosso 106-67: curiosamente fu l’ultimop successo di coach Stefano Michelini prima delle sue dimissioni, che portarono all’arrivo di Phil Melillo e alla cavalcata che condusse poi Forlì alla promozione con la storica tripla di Niccolai al Flaminio.

"In questo campionato l’obiettivo è resettare e guardare avanti, dopo ogni partita, soprattutto con i turni infrasettimanali – presenta il match coach Antimo Martino –. Affrontiamo una squadra sicuramente arrabbiata dopo l’ultima partita disputata e che tra l’altro in trasferta ha dimostrato di essere molto più solida, con un bilancio positivo di ben sei vittorie sulle dieci conquistate fino ad oggi, tra le quali spiccano quelle di Bologna e Milano. Dal canto nostro – conclude Martino – dovremo essere bravi a giocare una partita solida su entrambi i lati del campo per tornare alla vittoria".

Insomma, sarà appunto una sfida delicata ed importante quella di stasera all’Unieuro Arena, un confronto in cui Perkovic e compagni dovranno dare il massimo per cercare conquistare la vittoria.