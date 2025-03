"Francesco Francia, che orgoglio". Ecco il certificato Platinum Plus

Frangente dorato per la Francesco Francia del presidente Andrea Venturelli, che mentre veleggia con la serie C ai piani alti del girone G (quarto posto e 8 vittorie consecutive) ha da poco ricevuto la più alta onorificenza della Fip per il settore minibasket, col certificato Platinum Plus (stesso riconoscimento per la Pontevecchio) che ne testimonia la qualità del lavoro. Per la prima squadra oggi alle 18 la trasferta sul parquet di Scandiano.

Presidente, è un bel momento per la Francesco Francia, a partire dal basso.

"Siamo tra i pochi in Emilia-Romagna, ad aver ottenuto questo riconoscimento, grazie ai numeri e al lavoro di Elena Passini e Davide D’Atri, oltre che degli istruttori e allenatori che rendono virtuoso il nostro vivaio. Ci ripaga degli investimenti e della progettualità che abbiamo messo in campo".

Di che numeri parliamo?

"Abbiamo 200 atleti e atlete per il minibasket, più 180 per il settore giovanile. Siamo coperti dagli under 13 fino agli under 19 e riusciamo ad avere un allenatore e due assistenti per ogni gruppo. Il che ci permette di lavorare al meglio sul lungo periodo: è una società che pensa soprattutto a loro, l’importante è che abbiano passione e che portino avanti questo sport".

Veniamo alla serie C allenata da Andrea Mondini. È un momento positivo.

"Abbiamo la fortuna di avere una squadra profonda e senza stelle, quindi con tanti punti ben distribuiti e protagonisti nuovi ogni fine settimana. Se ci mettiamo che abbiamo migliorato la difesa le cose ora girano come volevamo".

Siete la seconda difesa e il quarto attacco del girone.

"Sono uno vecchio stampo, dalla difesa parte tutto e la dimostrazione è lampante, statistiche alla mano. Non mi tolgo questa cosa dalla testa. Purtroppo abbiamo lasciato 4-6 punti per strada e la responsabilità è nostra, al netto degli infortuni. Ma non abbiamo mai brontolato e i siamo tirati su le maniche".

Qual è stato il cambio di passo?

"L’arrivo di ‘Tommy’ Ranieri, che è un combattente vero, ha alzato il livello degli allenamenti e tutti sono cresciuti. Poi quando stai fisicamente bene, vien da sé, è tutta un’altra cosa".

Quest’anno è un campionato lungo e complesso.

"Siamo abituati alle formule arzigogolate, quindi non ci spaventa niente. È un campionato molto competitivo, con 6 squadre attrezzate per vincere e nessuna squadra materasso. Tutte possono fare risultato".

Le altre gare girone G: Argenta-Virtus Medicina, Cmp Granarolo-Cvd Casalecchio, Cmo Ozzano-Molinella, Novellara-Arena, Lg Competition-Sg Fortitudo, Vignola-Bsl San Lazzaro.

La classifica: Cmo Ozzano 36; Virtus Medicina 32; Lg Competition e Francesco Francia 30; Scandiano e Molinella 26; Cvd Casalecchio 20; Arena e Cmp Granarolo 18; Argenta 16; Vignola 14; Sg Fortitudo 12; Novellara 10; Bsl San Lazzaro 6.