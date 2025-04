Fulgor Omegna domina Virtus Imola 91-72: partita senza storia

FULGOR OMEGNA91VIRTUS IMOLA72

FULGOR OMEGNA: Corgnati 4, Mazzantini 5, Ferraro 7, Maruca 7, Forte 2, Paolin 13, Strino, Misters 21, Stepanovic 12, Kuznetsov, Bellarosa, Balanzoni 20. All. Eliantoio.

VIRTUS IMOLA: Zangheri, Masciarelli 7, Morina, Pinza 11, Valentini 11, Vaulet 24, Ricci 10, Fiusco, Ambrosin 6, Anaekwe 3 Vannini, Santandrea. All. Galetti.

Arbitri: Di Luzio e Marconetti.

Note: parziali 34-15; 63-27; 74-51. Tiri da due: 25/38 Fulgor Omegna; 16/37 Virtus Imola. Tiri da tre: 8/21; 10/27. Tiri liberi: 15/19; 10/14. Rimbalzi: 39; 26.

Non c’è stata partita. Troppa Fulgor Omegna e poca Virtus Imola. Ne è uscita una gara senza storia, dove i padroni di casa hanno trovato l’onda giusta con i gialloneri che si sono spenti quasi immediatamente. La V imolese ha dovuto fare i conti con l’assenza di Kadjividi e le precarie condizioni di Masciarelli e Anaekwe. Una scoppola da dimenticare in fretta in vista degli ultimi due turni di regular season. I padroni di casa prendono subito il comando delle operazioni: è 5-0 con i cesti di Misters e Maruca, risponde Vaulet con un canestro da due (5-2). Dopo 3’30’’ Ferraro mette fra Omegna e Virtus la doppia cifra di vantaggio (12-2), qui coach Galetti è costretto a chiedere il primo time out dell’incontro. Al rientro è ancora Vaulet a segnare il canestro virtussino (12-4), rispondono Stepanovic e Maruca (17-4). Alla prima sirena il distacco è già molto ampio, specchio di chi è stato superiore sul campo (34-15). Il secondo quarto si apre con la Fulgor che continua a macinare canestri, arriva un altro parziale di 16-2 (50-17) con gli unici due punti gialloneri segnati da Ricci. La forbice si allarga ancora e il match è praticamente chiuso con due tempi da giocare; solo 12 i punti segnati dall’attacco imolese.

Nella ripresa c’è da poco da raccontare, Omegna ha tenuto in mano la situazione, dall’altra parte Imola ha provato a rendere il divario più accettabile, cosa che è avvenuta a risultato già ampiamente compromesso. Quella di ieri è stata una serata al tiro poco favorevole per gli uomini di coach Galetti. Sabato sera i gialloneri giocheranno l’ultima partita casalinga della regular season, al PalaRuggi arriverà il Lumezzane. Poi la trasferta sul campo di Capo d’Orlando e li la Virtus saprà se giocherà altre partite di questa annata 2024/2025.

Antonio Montefusco